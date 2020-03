Kako i samoizolaciju pretvoriti u – odmor?

Čitav niz zemalja je već uveo drastične mjere u borbi protiv epidemije koje sežu sve do zabrane izlaska iz kuće, pogotovo za osobe koje su došle iz nekog žarišta zaraze. Je li takvo ograničavanje slobode uopće dozvoljeno?

Jest: nadležne zdravstvene službe imaju izuzetno široke ovlasti u slučaju epidemije, makar to piše veoma sitnim slovima u njihovim statutima. Ali čak i ako morati ostati kod kuće, što tu mora biti loše?

Naravno, prva reakcija na mjeru izolacije ili zato jer vam je put onemogućen je srdžba. Zašto gubiti vrijeme na ljutnju? Sve je tek stvar toga kako se prihvati nešto što se ionako ne može izbjeći. A i kod kuće se uvijek nađe nešto što ste već odavno htjeli napraviti, ali nikad niste stigli.

A ako vam je bila želja otići nekamo daleko, to lako možete i u mislima izvaljeni na svom kauču. Koliko turističkih vodiča imate na svojim policama koji samo sakupljaju prašinu? Dobro će doći i neki putopis: ako trebate preporuku, to bi svakako bile i „Putositnice" Antuna Nemčića i njegovo vratolomno putovanje od Zagreba pa do Sušaka u 19. stoljeću. Na primjer, nakon prvog dana napornog putovanja je prenoćio u - Jastrebarskom. Obzirom na današnje prometne (ne)prilike, može se učiniti poznatim...

Osim knjige, danas imamo i mnoštvo medijskih sadržaja o putovanjima i dalekim zemljama.

Radovali ste se odlasku u neki spa? I taj užitak se dobrim dijelom može ostvariti kod kuće. Ovako može biti vremena i za masku za lice koja će od svakog učiniti posve drugu osobu - pogotovo dok ju nosi.

Nerijetko su na samoizolaciju osuđeni svi u obitelji. Umjesto da svi jedni drugima idu na živce, ovo je prilika skinuti s police stare kutije s društvenim igrama. Sad se doista nikome nikuda ne žuri i ima se vremena za obitelj.

Odmor je uvijek povezan i s izlaskom na dobru večeru. Svi znamo da je u tom slučaju ishod neizvjestan, makar će redovito ostaviti rupu u obiteljskoj blagajni. Možda su police s tjesteninom u trgovinama prazne, ali svježih sastojaka još uvijek ima na pretek: zašto onda ne pripremiti odličnu večeru? Ili još bolje: može li i muški dio obitelji tako pokazati, zašto su žene rijetka iznimka među šefovima kuhinje vrhunskih restorana? Početi se može i lijepim koktelom.

Mnogi će iz samoizolacije računalom raditi od kuće. Ali kad se posao završi, uvijek ostaje zanimanje koje je u današnje doba rijetkost: da ne radite baš ništa. Probajte, možda će vam se dopasti.