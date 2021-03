Kako doći do princa na bijelom konju

Princ na bijelom konju sve je manje čest, a bome i tražen - žene traže sigurnost na prvom mjestu, pokazao je cijeli niz istraživanja.

No, ipak će se truditi i to poprilično kako bi došle i do sigurnog partnera, vjerovali ili ne - uglavnom, ljubav na prvi pogled baš i nije neka priča...

Naime, prosječna žena će poljubiti 22 muškarca, imati četiri dulje veze i srce će joj se slomiti najmanje pet puta prije nego pronađe „onog pravog", navodi se u rezultatima istraživanja ankete koju je proveo internetski servis za pronalaženje partnera meeteez.com.

Žena će na svojem putu k princu iz snova također biti na najmanje šest užasnih spojeva, imat će do šest jednonoćnih avantura i bit će prevarena najmanje četiri puta.

Tipična žena će barem jednog partnera upoznati preko interneta, trojica muškaraca će je odvesti na putovanje, a imat će i tri veze na daljinu.

Jedna od pet žena kaže da bi imala dijete s nekim prije pronalaska srodne duše. Većina žena je već živjela s dva muškaraca prije pronalaska „Gospodina Pravog".

Muškarci malo više „iskorištavaju" svoje slobodnjačke dane. Oni će poljubiti 23 žene i imat će oko 10 jednonoćnih avantura prije nego li se odluče skrasiti. Međutim, njegovo će srce biti i više puta slomljeno - čak šest, piše u rezultatima ankete provedene na uzorku pod 2.000 ljudi.

Na njihovu žalost, muškarci češće bivaju prevarenima od strane partnerice i češće dobivaju nogu od njih.

Glasnogovornik servisa Dean Adams kaže da je svima nama teško pronaći onog pravog partnera, ali listajući ove rezultate stvarnost izgleda još surovijom nego što ustvari je: „Pravo je čudo da uopće želimo imati posla sa suprotnim spolom, ali svi znamo kako je sjajno kad prvi put nekoga upoznamo i doživimo onu iskru."

Zabrinjavajući je podatak da je čak 15 posto žena imalo problema s uhođenjem nakon lošeg spoja ili veze - ti muškarci im jednostavno nisu davali mira. Dobra vijest u čitavoj priči je ta, kako kaže Adams, da su svi ispitanici rekli kako su „onog pravog" ili „onu pravu" pronašli prije 30. godine, tako da nije sve tako crno.

Na kraju, svi ti prekidi i slamanje srca samo će doprinijeti sreći i užitku kad se jednom pronađe pravi partner, zaključuje na kraju Adams.