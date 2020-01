Kako brzo povratiti energiju

Mnogi ljudi pričaju kako osjećaju nedostatak energije. Shawn Stevenson, autor knjiga i podcasta The Model Health Show, naveo je što sve možemo učiniti za sebe kako bismo izašli iz tog začaranog kruga. Zato je za Mindbodygreen objasnio što je važno i kako popraviti:

Manjak hidracije - dehidracija stanica može doslovno oštetiti vaš DNK. Zbog toga vaš mozak i živčani sustav shvaćaju dehidraciju vrlo ozbiljno. Čak i samo mali pad normalne ravnoteže tekućine u vašem tijelu dovoljan je da uzrokuje glavobolju i umor. Zbog nedostatka tekućine možete osjećati umor. Započnite dan s čašom vodom, tako ćete od jutra početi s brigom o svom tijelu.

Nutrijenti - naš nedostatak energije mogao bi biti i zbog nedostatka ključnih hranjivih sastojaka. Magnezij je odgovoran za više od 300 enzimskih procesa koji pomažu u održavanju energije i zdravlja. Magnezij brzo izlazi iz vašeg sustava jer je toliko uključen u procese. Mogu vam pomoći i dodaci magnezija. Uključite u prehranu ukusne namirnice bogate magnezijem poput špinata i sjemenki bundeve.

Nedostatak kretanja - vrlo je važan aktivan stil života. Ako vježbate jedan sat dnevno, a sjedite ostatak vremena to nije dovoljno. Naravno i malo vježbanja je bolje nego ništa. Naša realnost je potpuna drukčija: ljudska bića ne "dobivaju" nego ju stvaraju. Jednostavnim kretanjem pomažete u borbi protiv umora. Ako sjedite neko vrijeme, jednostavno ustanete i napravite 50 čučnjeva i stvorit ćete energiju i osjećati se moćno. Vaši hormoni i neurotr

Optimizirani ciklusi spavanja - čak i ako spavate preporučenih sedam do osam sati i dalje se možete osjećati umorno tijekom dana. Cikluse spavanja trebate optimizirati. Različiti ciklusi spavanja traju otprilike između 70 do 100 minuta. Svaka faza povezana je sa specifičnom regeneracijom ili detoksikacijom stanica i organa u vašem tijelu.

Stres - stres guši vašu energiju na više načina. Uz kronično povišen stres, nadbubrežne žlijezde su prisiljene raditi u maksimalnoj brzini. Ovo drži kortizol i ostale hormone stresa na visokoj razini. Prekomjerni kortizol dovodi do povećanja glukoze kako bi se olakšala uočena situacija "borbe ili bijega" u kojoj živite. Ovo je pokušaj vašeg tijela da osigura energiju za bijeg od lava koji jede ili da pobjegnete od tog zaostalog računa, tijelo osjeća isti stres.