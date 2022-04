Poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD) je stanje koje uzrokuje niz simptoma, uključujući impulzivno ponašanje, hiperaktivnost i poteškoće sa zadržavanjem pažnje. Budući da ima značajan utjecaj na kvalitetu života, osobe s ADHD-om mogu imati lošu sliku o sebi i probleme s održavanjem stabilnih odnosa, intimnosti i seksualnim životom općenito.

Nedavno objavljen rad u vrlo cijenjenom Journal of Sexual Medicine pokazao je kako ADHD često dovodi do seksualne disfunkcije i može biti štetan za opće seksualno zdravlje. Zaključeno je da osobe s ADHD-om imaju povećan libido, češću masturbaciju, nedostatak seksualnog užitka i više seksualne disfunkcije za razliku od opće populacije.

Razumijevanje kako ADHD utječe na seksualnost, i što je još važnije, načini rješavanja ključni su i mogu pomoći kontrolirati prisutni stres.

Stoga je LELO zamolio dr. Laurie Mintz, profesoricu psihologije i licenciranu seksualnu terapeutkinju, da podijeli savjete o ovoj prilično osjetljivoj temi. "Što se tiče specifičnih seksualnih problema, jedno je istraživanje pokazalo kako 39% muškaraca i 43% žena s ADHD-om ima seksualne probleme - mnogo više od opće populacije (17% za muškarce i 20% za žene). U ovom istraživanju, najčešći poremećaji među muškarcima bili su problemi s orgazmom i prerana ejakulacija, seksualna averzija i negativne emocije tijekom/nakon seksa (10%), dok su žene prijavile probleme s uzbuđenjem, orgazmom i seksualnu odbojnost."

Utjecaj ADHD-a na seks

Poteškoće sa zadržavanjem pažnje tijekom seksa . Budući da je nedostatak fokusa karakterističan simptom ADHD-a, a distrakcije imaju negativan utjecaj na seksualnu reakciju (i kod osoba s i bez seksualnih problema), ne čudi da ovo predstavlja problem osobama s ADHD-om. Osobe s ADHD-om često se osjećaju kao da im um luta tijekom seksa. Zbog nedostatka koncentracije, iskustvo seksa može biti manje ugodno, a može i otežati uzbuđenje i orgazam. Također, partner osobe s ADHD-om može pomisliti kako je nezainteresirana.

Visoki seksualni nagon. Nepodudarnost želja i kompulzivno seksualno ponašanje : Nekoliko istraživanja pokazalo je kako osobe s ADHD-om često imaju veći seksualni nagon od osoba bez ADHD-a. To objašnjava zašto osobe s ADHD-om masturbiraju više od onih bez ADHD-a. Neki znanstvenici sugeriraju da masturbacija (i/ili seksualna aktivnost) osobama s ADHD-om može poslužiti kao strategija suočavanja, pomažući im da oslobode napetost, reguliraju emocije i nose se sa stresnim situacijama. Osim toga, znanstvenici su primijetili kako seksualno uzbuđenje može povećati dopaminergičku funkciju i smanjiti simptome ADHD-a. Također, znamo kako natprosječni libido može dovesti do nesklada osjećaja strasti s partnerom. Osim toga, dovodi osobu u opasnost od kompulzivnog seksualnog ponašanja. Uistinu, osobe s ADHD-om često imaju problema s impulzivnošću što stvara potrebu za trenutnim užitkom i traženjem drugih osjetila. To povećava mogućnost seksualnog rizika (npr. nezaštićeni seks). Naravno, ne upuštaju se svi s ADHD-om u rizičan seks, ali to je jedan od mnogih mogućih problema povezanih s ADHD-om i seksom.

Nizak seksualni nagon : Neki lijekovi koji se koriste za liječenje ADHD-a, osobito antidepresivi, mogu smanjiti libido i dodatno otežati orgazam.

Preosjetljivost na dodir : Drugi mogući simptom ADHD-a je preosjetljivost, uključujući i dodir. Drugim riječima, dodir koji bi mogao biti ugodan nekome bez ADHD-a mogao bi biti previše iritantan ili neugodan za nekoga s ADHD-om.

Problemi u vezi koji mogu utjecati na seks: Osobe s ADHD-om mogu biti sklone izljevima bijesa i promjenama raspoloženja. Također, mogu imati poteškoća s obraćanjem pažnje tijekom razgovora. Ovi problemi mogu stvoriti nesklad u odnosima, što može negativno utjecati na seks.

Kako se nositi s ADHD-om?

Redovito uzimajte lijekove za ADHD onako kako je propisano. Ovi lijekovi mogu ublažiti simptome ADHD-a kao što su rastresenost, impulzivnost i hiperaktivnost. S druge strane, ako lijekovi smanjuju libido, osoba bi trebala razgovarati sa svojim liječnikom o promjeni lijekova.

Nadalje, od pomoći može biti prilagodba vremena uzimanja lijekova (tj. uzimanje lijeka bliže vremenu za seks kako bi se pomoglo u fokusu).

Komunikacija s partnerom : Komunikacija je ključna za seksualno zadovoljstvo kod svih parova, a to može biti osobito istinito kada jedan partner ima ADHD. Ako je partner svjestan mogućih implikacija ADHD-a na seks, može biti bolje opremljen za upravljanje svojim reakcijama i očekivanjima. Osim toga, komunikacijom - prije, tijekom i nakon seksa - osoba s ADHD-om može bolje reći svom partneru što treba i kako želi da je dodiruje.

Terapija razgovorom može pomoći u takvoj komunikaciji i općenito pomoći upravljanju simptomima ADHD-a.

Redovita tjelovježba može poboljšati fokus i smanjiti simptome ADHD-a.

Uklanjanje ili smanjenje distrakcija tijekom seksa može biti od pomoći (npr. bez buke, zamračena soba).

Strpljenje, komunikacija i razumijevanje ključni su za dijagnozu ADHD-a, kako za zdravlje tako i za seksualni život. Nastale poteškoće mogu se promijeniti dijeljenjem savjeta, ali i terapijom sa seksualnim terapeutom.

