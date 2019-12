Kada život ima smisla?

Smisao života pitanje je koje si svaki čovjek postavi u nekom trenutku i, obično, ostane bez nekog jasnog odgovora. No, ako si postavite to isto pitanje kasnije u životu, oko 60., dobit ćete ono što ste tražili.

Naime, to je dob kada ljudi osjećaju da ima najviše smisla u njihovim životima, a imaju najmanju potrebu za traženjem značenja, pokazuje istraživanje objavljeno časopisu The Journal of Clinical Psychiatry.

Istraživanje je također pokazalo da kako ljudima u životu raste smisao, tako se povećava njihovo blagostanje.

"Ljudi koji imaju svrhu su fizički i psihički zdraviji", rekao je voditelj istraživanja Awais Aftab, psihijatar sa Sveučilišta Kalifornija, za Live Science.

Prethodna istraživanja pokazala su da je smisao života povezan s fizičkim i psihičkim blagostanjem pa čak i s manjim rizikom od smrti.

Međutim, većina istraživanja povezana je s mlađim ljudima, vrlo je malo podataka o ljudima u starijoj dobi. U ovom istraživanju je sudjelovalo 1042 ispitanika koji su odgovarali na pitanja vezana za psihičko i fizičko zdravlje.

Općenito, ispitanici su smatrali su da im je život smislen, a razina njihovog traženja smisla prilično niska.

"Ljudi u dvadesetima i tridesetima aktivno grade svoje karijere, prijateljstva i ljubavne veze. Ljudi u četrdesetima i pedesetima imaju stabilnije karijere i veze; mnogi od njih imaju djecu i obitelji. Smanjuje se aktivna potraga za smislom i povećava se percepcija da je njihov život smislen.

Nakon 60. godine, ovi trendovi su obrnuti. S odlaskom u mirovinu i povećanim zdravstvenim problemima ustaljeni izvori smisla u njihovim životima se mijenjaju i počinju tražiti druge izvore", kaže dalje.

Ako ste u šezdesetima i pronašli ste smisao života, ne paničarite.

Aftab upozorava da se ipak radi o statističkim prosjecima. Još uvijek nije jasno jesu li zdravlje i dobrobit ono što čini ljudima život smislenim ili ljudi prvo pronađu smisao pa postanu zdraviji.

"Mislim da ovaj odnos ide u oba smjera", rekao je Aftab. "Koliko smo zdravi i funkcionalni utječe na svrhu u našim životima, a to značenje u našem životu zauzvrat promiče dodatno zdravlje i dobrobit", kaže Aftab na kraju.