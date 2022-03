Kada vam treba prvi obrok?

Doručak je izuzetno važan obrok. Osigurava vam energiju potrebnu za dan, a neka istraživanja pokazuju i da može smanjiti osjećaj gladi i rizik od razvoja pretilosti i drugih metaboličkih poremećaja. Sve ovo ne znači da morate jesti čim otvorite oči.

Ako ste gladni odmah ujutro, onda svakako jedite, a ako niste, u redu je i da pričekate. Vrlo je važno da slušate svoje tijelo, rekla je za Health dijetetičarka Beth Bluestone i upozorila da je pravo vrijeme za obrok kada počnete osjećati glad.

Nikako nemojte odlagati obrok jer vas to može dovesti do toga da brže-bolje zgrabite neki nezdravi obrok poput krafne ili nekog drugog peciva...

Kada je krajnje vrijeme da jedete?

Stručnjaci su suglasni da prvi obrok treba pojesti oko 9 ili 10 ujutro. Ako se probudite u 7, imate doručak u 10, ručak u 14 sati i večeru oko 17 ili 18 sati, to je sasvim u redu. Ali, ako doručkujete u podne i tijkom dana imate vremena za samo još jedan obrok, onda to znači da preskačete obroke. Trebali biste jesti barem svaka četiri sata, objasnila je dijatetičarka Sandra Arevalo iz Američkog udruženja za dijabetes.

Jesti ili ne jesti prije jutarnjeg treninga?

Postoje i izuzeci kada je riječ o pravilu "slušajte svoje tijelo". Naime, dobro je da jedete prije treninga ako vježbate ujutro jer vam to može pomoći da izbjegnete hipoglikemiju. Neka istraživanja pokazuju da će vježbanje na prazan želudac poboljšati sagorijevanje masnoća, ali to ne znači da sve skupa vodi do bržeg i boljeg mršavljenja, pišu Vijesti, a prenosi Superžena.

Kako izbalansirati obrok?

Poželjno je jesti oko 10 grama proteina (grčki jogurt ili dva jajeta) kako biste se osjećali sito. I masnoće su bitne, ali važno je da pazite odakle dolaze (orašasti plodovi, ekstradjevičansko maslinovo ulje). Izbjegavajte slaninu i druge prerađene namirnice. I na početku dana obvezno pazite na unos vlakana za osjećaj sitosti i zdravu probavu (voće, povrće, cjelovite žitarice...).

A što s kavom?

Kave se ne morate odricati. U umjerenim dozama, ona je zdrav stimulans. Za većinu, to znači tri šalice dnevno. Struka upozorava da sve više od toga može biti nezdravo, utjecati loše na spavanje, povećavati krvni pritisak... Važno je pripaziti i koliko šećera stavljate u kavu.