Kada su žene zdravije?

Posao je posao, barem to tako shvaća većina ljudi, pa ako morate ostati prekovremeno, nije prevelik problem - naravno, osim ako to ne postane česta pojava. No, uz to imamo i jedan zanimljiv fenomen....

Žene su zdravije ako muškarci više rade, zaključak je istraživanja provedenog na sveučilištima Texas i Dallas, što se vjerojatno neće pretjerano svidjeti muškom rodu. No, ipak, uz to je važno i da žena bude zaposlena i ima karijeru.

U istraživanju su znanstvenici proučavali tri parametra - prihode, uzročnike stresa i vrijeme za rekreaciju, uspoređujući kako posao i karijera utječu na zdravlje muškaraca i žena.

Uvjerljivo najbolje zdravlje imale su žene koje su morale više raditi u kući pored svog redovnog posla jer su muškarci često radili prekovremeno, za razliku od žena koje nisu radile ili su radile samo pola radnog vremena.

Jedina razlika je bila u visini prihoda zbog prekovremenog rada muškarca, pa su si žene u toj poziciji mogle priuštiti više malih zadovoljstava, što je uzrokovalo da se osjećaju bolje i čuvaju svoje zdravlje.

S druge strane, zdravlje muškaraca je bilo lošije u situacijama kad su žene radile prekovremeno.