Kad treba puštati božićne pjesme?

Postoje brojne polemike kada je korektno započeti s puštanjem božićnih pjesama. Iako bi mnogi s tim taktovima uplovili već u studenome, ipak se suzdržavaju pa sezonu otvore tek s prvim danom prosinca. A kada na radiju prvi put začujete sopran Mariah Carey, znate da povratka nema.

Njezin svevremenski hit "All I want for Christmas is you" se statistički savršeno uklopio u broj sklopljenih brakova u prosincu.

"A što je Božić bez legendarnog Georga Michaela i njegove "Last Christmas"? Isto kao i dom u predbožićno vrijeme bez mirisa cimeta u zraku. Drugim riječima - ne postoji! Brašno, jaja, maslac i šećer osnova su svih božićnih slastica, pa smo u duhu spomenute pjesme provjerili koliko su porasle cijene tih proizvoda u odnosu na last Christmas. Od nabrojanih namirnica u studenome 2023. najviše su porasle cijene šećera, i to za 19,0% u odnosu na studeni prošle godine", navode u DZS-u.

I velike prometne gužve u prosincu lakše je preživjeti uz božićne hitove koji odzvanjaju iz zvučnika u automobilima, a jedna od mnogima najljepših božićnih pjesama, koja budi sjetu, upravo je "Driving home for Christmas". Prema podacima statistike transporta, u Hrvatskoj je u 2022. bilo 2,3 milijuna vozača, od kojih nešto više muškaraca (57,3%) nego žena (42,7%), dok je broj registriranih vozila u toj godini iznosio 1,8 milijuna.

"Jedan od najvećih izazova u tjednu koji prethodi Božiću svakako je i odabir savršene božićne jelke. No, ne morate se previše brinuti jer je površina zasađenih božićnih drvaca u prošloj godini iznosila čak 414 hektara. Još koji korak i sve je spremno za vaše okupljanje "Underneath the Christmas tree", zgodno su se poigrali riječima u DZS-u.

A potom slijedi najzabavniji dio koji obožavaju i djeca i odrasli - kićenje božićnog drvca. U prošloj godini Hrvati su uvezli božićnih ukrasa u vrijednosti od čak 10,9 milijuna eura, što je više nego dvostruko u odnosu na, primjerice, deset godina prije, kada je ona iznosila 4,2 milijuna eura.

"Stoga će božićnih ukrasa biti i više nego dovoljno, a vi se samo prepustite stvaranju nezaboravnih uspomena i sa svojim ukućanima zapjevušite "It's beggining to look a lot like Christmas"."

A s Božićem dolaze i pokloni...

"Kako nam se bliži dan kada "Santa Clause is comming to town", zavirili smo u popisne podatke i otkrili da u Hrvatskoj postoje 32 muškarca u dobi od 65+ godina koja se prezivaju Mraz. Prema Popisu iz 2021., u Hrvatskoj ima i 7244 Božića", kaže na kraju statistika DZS-a.