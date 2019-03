Kad stvarno postajemo odrasli?

Koliko ste puta u životu čuli da je "krajnje vrijeme da odrastete" i postanete "zrela osoba", a vi već odavno prebacili 18.-tu i na papiru ste to već godinama? Sigurni smo da vam je to zasmetalo, no vjerovali ili ne - oni su u pravu.

Naime, odnedavno postoji i znanstveno objašnjenje za to što se ne ponašate onako kako se od vas očekuje - kao odrasla osoba.

U velikoj većini zemalja svijeta zrelom vas i punoljetnom osobom smatraju kad navršite 18 godina. No znanstvenici smatraju da ljudi u potpunosti 'odrastu' tek u tridesetim godinama, pišu britanski mediji.

Stručnjaci koji se bave proučavanjem mozga i živčanog sustava smatraju da svatko sazrijeva u odraslu osobu u različitoj životnoj dobi.

Njihova istraživanja pokazuju da se kod osoba u dobi od 18 godina u mozgu i dalje odvijaju brojne promjene koje utječu na njihovo ponašanje te mogu utjecati na potencijalni razvoj poremećaja mentalnog zdravlja.

Profesor Peter Jones sa Sveučilišta u Cambridgeu kaže da je vrlo komplicirano definirati prijelazno razdoblje iz djetinjstva u odraslu, zrelu dob. Tvrdi da je riječ o "postupnom prijelazu koji se događa tijekom puna tri desetljeća."

Ta je definicija potrebna i korisna za "obrazovni, zdravstveni ili pravni sustav". Naime, kad navršite 18 godina, možete glasati, smijete kupovati alkohol, možete dobiti hipoteku, a ako upadnete u nevolje s policijom prema vama se odnose kao prema odrasloj osobi.

Unatoč tomu, profesor Jones kaže kako je uvjeren u to da iskusni suci uspijevaju prepoznati razliku, kada je riječ o kaznenom djelu, između 19-godišnjeg optuženika i "okorjelog kriminalca" u kasnim tridesetim.

"Mislim da se sustav prilagođava onome što se skriva iza izgleda i da se ljudima ne sviđa ideja o gusjenici koja se preko noći pretvara u leptira", kaže. "Ne postoji djetinjstvo, a onda odjedanput, preko noći postanete odrasla osoba. Riječ je o dugom i postupnom putovanju."