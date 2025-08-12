« Vic dana
objavljeno prije 1 sat i 51 minutu
VIC DANA

Kad Mujo ima nekih problema koje treba riješiti...

... šef to razumije, ali mu se teba objasniti zašto... e, tu nastaje problem ;)

Lool ;)
Zaposlio se Mujo u nekoj firmi i jednog dana dolazi on direktoru sa snuždenom facom:

- Gospodine direktore, trebalo bi mi par slobodnih dana ...

Direktor ga pogleda:

- Dobro, Mujo, a zašto?

Mujo tužno slegne ramenima:

- Ma, imam obiteljskih problema ...

Direktor zabrinuto upita:

- Kakvih problema, Mujo?

Muju duboko uzdahne:

- A ženim se, znate...

12.08.2025. 06:55:00
    
