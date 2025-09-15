Kad Fata raspali Muju...

Mujo sjedi pred televizorom i čita novine, kad mu Fata dođe s leđa i zvizne ga tavom po glavi. Mujo skoči i izdere se:

- Š'a ti je, bona, jes' luda!

Fata mu gurne pod nos papirić na kojem piše Jasminka i zaurla:

- 'Ko ti je bolan ova?!

Mujo uzme papirić, pogleda ga i mrtav hladan odgovori:

- A jes' luda, bona, pa to je ime kuje na koju sam se kladio prošli tjedan da će sve potuć', i fino zaradio ...

Fata se smiri, no nakon tjedan dana opet Mujo čita novine u dnevnoj sobi kad ga Fata opet zvekne tavom. Mujo skoči kao oparen, a Fata mu prosikće:

- Zvala je ona tvoja kuja, ona Jasminka...