Kad Fata raspali Muju...
Jer, naravno, nije problem u Muji nego u njegovim papirićima u džepu
Upsić... ;) (Arhiva)
Mujo sjedi pred televizorom i čita novine, kad mu Fata dođe s leđa i zvizne ga tavom po glavi. Mujo skoči i izdere se:
- Š'a ti je, bona, jes' luda!
Fata mu gurne pod nos papirić na kojem piše Jasminka i zaurla:
- 'Ko ti je bolan ova?!
Mujo uzme papirić, pogleda ga i mrtav hladan odgovori:
- A jes' luda, bona, pa to je ime kuje na koju sam se kladio prošli tjedan da će sve potuć', i fino zaradio ...
Fata se smiri, no nakon tjedan dana opet Mujo čita novine u dnevnoj sobi kad ga Fata opet zvekne tavom. Mujo skoči kao oparen, a Fata mu prosikće:
- Zvala je ona tvoja kuja, ona Jasminka...
15.09.2025. 06:56:00
