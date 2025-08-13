Pa zašto je Mujo otrovao Fatu?!
Jest da na prvu neme velike logike, no kad se malo bolje pogleda...
Upsić Mujo... (Arhiva)
Fata leži na samrti, a kraj nje stoji Mujo. Fata jedva otvori suha usta i prošapće
- Mujo, Mujo, moram ti nešto reći pre nego umrem!
Mujo je brižno pomiluje po glavi:
- Ne govori draga, samo se odmaraj!
Fata se pridigne:
- Ali Mujo ... moram ti priznati nešto... spavala sam s tvojim bratom i s tvojim najboljim prijateljem.
Mujo se nasmiješi i pomiluje je još jednom:
- A što misliš zašto sam te otrovao? Znam, bona, odmor' malo...
13.08.2025. 06:56:00
