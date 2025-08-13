Pa zašto je Mujo otrovao Fatu?!

Fata leži na samrti, a kraj nje stoji Mujo. Fata jedva otvori suha usta i prošapće

- Mujo, Mujo, moram ti nešto reći pre nego umrem!

Mujo je brižno pomiluje po glavi:

- Ne govori draga, samo se odmaraj!

Fata se pridigne:

- Ali Mujo ... moram ti priznati nešto... spavala sam s tvojim bratom i s tvojim najboljim prijateljem.

Mujo se nasmiješi i pomiluje je još jednom:

- A što misliš zašto sam te otrovao? Znam, bona, odmor' malo...