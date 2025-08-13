« Vic dana
objavljeno prije 1 sat i 15 minuta
VIC DANA

Pa zašto je Mujo otrovao Fatu?!

Jest da na prvu neme velike logike, no kad se malo bolje pogleda...

Upsić Mujo...
Upsić Mujo... (Arhiva)
Fata leži na samrti, a kraj nje stoji Mujo. Fata jedva otvori suha usta i prošapće

- Mujo, Mujo, moram ti nešto reći pre nego umrem!

Mujo je brižno pomiluje po glavi:

- Ne govori draga, samo se odmaraj!

Fata se pridigne:

- Ali Mujo ... moram ti priznati nešto... spavala sam s tvojim bratom i s tvojim najboljim prijateljem.

Mujo se nasmiješi i pomiluje je još jednom:

- A što misliš zašto sam te otrovao? Znam, bona, odmor' malo...

13.08.2025. 06:56:00
    
