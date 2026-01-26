Kad prebrzo zaključuješ...

Jedan stari farmer je imao veliko imanje kraj jezera. Ispod stabala jabuka i breskvi je postavio vrtne klupe i stolove. Perfektno za piknik.

Jezero je bilo uređeno i idealno za plivanje. Jedno popodne, odlučio je pogledati je li sve u redu i ima li zrelog voća koje bi mogao pobrati. Uzeo je veliku kantu i krenuo prema jezeru.

Prvo je čuo hihot ženskih glasova, a kad se približio obali vidio je skupinu djevojaka kako se gole kupaju u njegovom jezeru. Kad su ga primijetile sve su uronile u vodu do vrata. Jedna od djevojaka je povikala: "Nećete ništa vidjeti. Ne izlazimo van dok ste vi tu !"

Starac odgovori: "Nisam ja vas došao gledati kako se kupate gole i kako gole izlazite iz vode".

Pokazao im je kantu i rekao: "Samo sam došao nahraniti krokodile!"

Pouka: I starci mogu brzo misliti, i to stvarno brzo ;)