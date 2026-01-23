« Vic dana
objavljeno prije 2 sata i 13 minuta
VIC DANA

Mujo i punica kod liječnika

Što se dogodi kad Mujo mora odvesti punicu kod doktora, pa odluči pomoći doktoru kod dijagnosticiranja problema

Što je Mujo predložio doktoru
Što je Mujo predložio doktoru (Shutterstock)
Mujo doveo punicu kod doktora jer se loše osjećala, pa je doktor posjedne, izvadi slušalice i počne joj slušati rad srca i pluća.

Gleda to Mujo, pa se nagne i šapne doktoru na uho:

- Sl'šaj, bolan, imam t' ja dobru ideju ... ti joj stalno govoriš udahnite .. izdahnite ... e, tu stani, ne trebaš dalje govorit' ...

23.01.2026. 06:37:00
    
