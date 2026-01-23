Mujo i punica kod liječnika

Mujo doveo punicu kod doktora jer se loše osjećala, pa je doktor posjedne, izvadi slušalice i počne joj slušati rad srca i pluća.

Gleda to Mujo, pa se nagne i šapne doktoru na uho:

- Sl'šaj, bolan, imam t' ja dobru ideju ... ti joj stalno govoriš udahnite .. izdahnite ... e, tu stani, ne trebaš dalje govorit' ...