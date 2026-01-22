Mujo i Fatine seksi gaćice
Što se dogodi kad Mujo i Haso idu kući s posla, pa Mujo ispali nešto prilično neuobičajeno
Zašto Mujo želi rastrgati Fatine gaćice (Arhiva)
Idu Mujo i Haso kući s posla tramvajem, a Mujo se sve premješta s noge na nogu i uzdiše, pa ga Haso upita:
- Šta je, bolan, jarane, šta te muči?
Mujo uzdahne:
- Jao, jarane, ne pitaj ... jedva čekam da dođem kući i rastrgam Fatine gaćice ...
Haso se nasmije:
- Bome, jarane, ti se pravo napalio!
Mujo odmahne glavom:
- Jok, bolan, žuljaju me k'o sam vrag!
