Mujo i Fatine seksi gaćice

Idu Mujo i Haso kući s posla tramvajem, a Mujo se sve premješta s noge na nogu i uzdiše, pa ga Haso upita:

- Šta je, bolan, jarane, šta te muči?

Mujo uzdahne:

- Jao, jarane, ne pitaj ... jedva čekam da dođem kući i rastrgam Fatine gaćice ...

Haso se nasmije:

- Bome, jarane, ti se pravo napalio!

Mujo odmahne glavom:

- Jok, bolan, žuljaju me k'o sam vrag!