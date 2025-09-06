Kad Mujo i Fata odvedu Hasu u kino...
... naravno da će u jednom trenutku nastati problem koji nije lako riješiti...
Kad ga Fata plahne...
Mujo i Fata odlučili otići u kino gledati ratni film, a s njim krene i Haso. Mujo i Fata sjednu jedan kraj drugoga, a Haso je dobio kartu odmah u redu iza njih.
Gledaju oni tako film, kad Fata odjednom šapne Muji:
- Mujo, prdi mi se, što da radim?
Mujo joj šaptom odgovori:
- Pričekaj dok ovi avioni počnu bacati bombe, pa onda raspali!
Pričeka Fata, i kad je na platnu počelo bombardiranje, s olakšanjem dobro prdne.
Nakon pola minute začuje se Haso iz reda iza njih:
- Bome, ovi pogodili baš kanalizaciju, kakve su to efekte napravili?!
