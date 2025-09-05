Kad Mujo krene filozofirati...

Sjeli Mujo i Dalaj Lama na obali rijeke i pecaju. Nakon dva sata tišine Dalaj Lama progovori:

- Život je rijeka.

Konta Mujo, konta, i nakon sat vremena ispali:

- De, bolan, ne ser' ... život su ćevapi, žene, rakija, hladno pivo...

Nastavi se šutnja još jedno sat i pol, kad će Dalaj Lama:

- A ja cijeli život mislim da je život rijeka... sranje...