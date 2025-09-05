Kad Mujo krene filozofirati...
... to t' je kod njega kratko i jednostavno, tako da razbije i Dalaj Lamu
E moj Dalaj Lama... (Arhiva)
Sjeli Mujo i Dalaj Lama na obali rijeke i pecaju. Nakon dva sata tišine Dalaj Lama progovori:
- Život je rijeka.
Konta Mujo, konta, i nakon sat vremena ispali:
- De, bolan, ne ser' ... život su ćevapi, žene, rakija, hladno pivo...
Nastavi se šutnja još jedno sat i pol, kad će Dalaj Lama:
- A ja cijeli život mislim da je život rijeka... sranje...
05.09.2025. 06:56:00
