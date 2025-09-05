« Vic dana
Kad Mujo krene filozofirati...

... to t' je kod njega kratko i jednostavno, tako da razbije i Dalaj Lamu

E moj Dalaj Lama...
E moj Dalaj Lama... (Arhiva)
Sjeli Mujo i Dalaj Lama na obali rijeke i pecaju. Nakon dva sata tišine Dalaj Lama progovori:

- Život je rijeka.

Konta Mujo, konta, i nakon sat vremena ispali:

- De, bolan, ne ser' ... život su ćevapi, žene, rakija, hladno pivo...

Nastavi se šutnja još jedno sat i pol, kad će Dalaj Lama:

 - A ja cijeli život mislim da je život rijeka... sranje...

05.09.2025. 06:56:00
    
