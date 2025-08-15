« Vic dana
Kad Mujo stvarno radi gluposti...

... je bi mu Fata mogla zalijepiti dobru šamarčinu nakon ovoga...

Mujo sjedi na kauču i gleda televiziju, a Fata se razletila kućom i sprema, čisti, pere veš, kuha ručak .... Nakon nekog vremena kaže Mujo:

- Fato, de bona donesi mi jedno pivo, dok još nije počelo.

Fata donese pivo, a Mujo za pola sata opet kaže:

- Fato, de mi donesi jedno hladno pivo dok još nije počelo

Fata mu donese, kad će Mujo za dvadesetak minuta opet:

- Fato, donesi mi par hladnih piva dok još nije počelo ...

Fati prekipilo i ona se izdere na Muju:

- Jesi ti normalan, koga ti zezaš cijeli dan, ništa ne radiš, samo sjediš, gledaš televiziju i ločeš pivu!!!

Mujo slegne ramenima i reče:
- E jeb'ga, počelo je.... baš si mogla požur't...

