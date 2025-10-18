« Vic dana
objavljeno prije 1 sat i 43 minute
VIC DANA

Kad mali Ivica zakasni u školu...

... cijela priča vrlo brzo ode u neke priče koje se ne mogu tek tako ispričati ;)

E, to je već problematično ;)
E, to je već problematično ;) (Arhiva)
Više o

vic dana

,

vicevi

,

najbolji vicevi

,

vicevi o malom Ivici

Ivica kasno dolazi u školu i učitelj ga pred razredom pita:

- Ivice zašto si zakasnio na sat?

Ivica tiho odgovori:

- Ubola me osa.

Učitelj ga pogleda preko oka:

- Da? A gdje?

Ivica odgovara još tiše:

- Ne smijem reći.

Učitelj se naljuti:

- Onda sjedi!!

Ivica tiho uzdahne:

- Ne mogu...

18.10.2025. 06:47:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh