Kad mali Ivica zakasni u školu...
... cijela priča vrlo brzo ode u neke priče koje se ne mogu tek tako ispričati ;)
E, to je već problematično ;) (Arhiva)
Ivica kasno dolazi u školu i učitelj ga pred razredom pita:
- Ivice zašto si zakasnio na sat?
Ivica tiho odgovori:
- Ubola me osa.
Učitelj ga pogleda preko oka:
- Da? A gdje?
Ivica odgovara još tiše:
- Ne smijem reći.
Učitelj se naljuti:
- Onda sjedi!!
Ivica tiho uzdahne:
- Ne mogu...
