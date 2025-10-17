Kad se Mujo vrati kući pijaan...
... uvijek će napraviti neki zijan, baš kao što pjesma Zabranjenog pušenja kaže...
Ehhh, da... (Arhiva)
Mujo napek'o pun kazan rakije, pa ga Fata pošalje na tržnicu da zaradi štogod para. Nema Muje cijeli dan, vraća se iza ponoći mrtav pijan, a Fata na njega odmah s vrata:
- Pijanduro glupa, popio si svu rakiju!
Mujo se njiše u predsoblju i maše prstom:
- Jok, Fato, prod'o sve za dobre pare ...
Fata i dalje vrišti:
- Pa gdje su pare, majmune?!
Mujo se tupo naceri:
- Popio s jaranima, šta misliš ...
17.10.2025. 06:54:00
