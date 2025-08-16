Kad je najbolje popiti prvu kavu?

Vaš omiljeni napitak ne samo da se povezuje s duljim životom, već i s boljim starenjem kod žena. Ipak, ove potencijalne koristi imaju svoja ograničenja, poput konzumacije do tri šalice dnevno, i to bez dodanog šećera i punomasnog mlijeka. A sada, najnovije istraživanje otkriva da je za dobro raspoloženje ključno i kada pijete kavu.

Kada piti kavu za bolje raspoloženje?

Znanstvenici su u radu objavljenom u časopisu Scientific Reports istraživali može li i kada kofein poboljšati raspoloženje. Poznato je da kofein pomaže blokirati adenozinske receptore u mozgu, a upravo nas adenozin čini umornima te je povezan s osjećajima tjeskobe i depresije.

Stoga je cilj bio provjeriti hoće li ispijanje kave rano ujutro, kada se mnogi bore s pospanošću zbog inercije spavanja, utjecati na to koliko će kofein biti koristan za raspoloženje.

Analizirani su podaci iz dviju njemačkih studija u kojima su sudionici u stvarnome vremenu bilježili svoja iskustva putem upitnika. Studije su trajale 15 i 29 dana te su obuhvatile ukupno 236 sudionika, prateći vrijeme unosa kofeina i njihovo emocionalno stanje.

Rezultati su pokazali da je "povezanost između konzumacije kofeina i pozitivnoga emocionalnog afekta bila najjača unutar prvih 2.5 sata nakon buđenja". Manje, ali zamjetno poboljšanje raspoloženja zabilježeno je i kada su sudionici pili kavu 10 do 12.5 sati nakon buđenja, dok vrijeme konzumacije nije utjecalo na eventualne negativne učinke kave.

Ovo nije jedino istraživanje koje ističe prednosti jutarnjega ispijanja kave. Rad objavljen u časopisu European Heart Journal otkrio je da su ljubitelji jutarnje kave imali 16 posto manju vjerojatnost da će umrijeti od bilo kojega uzroka i 31 posto manju vjerojatnost od smrti uzrokovane kardiovaskularnim bolestima, u usporedbi s onima koji kavu ne piju.

Zanimljivo je da su osobe koje su pile kavu tijekom cijeloga dana imale jednak rizik kao i oni koji je uopće nisu konzumirali.

U uvodniku koji je pratio rad, profesor Thomas F. Lüscher istaknuo je da "općenito, moramo prihvatiti sada značajne dokaze da je pijenje kave, posebno u jutarnjim satima, vjerojatno zdravo." Njegov zaključak je jasan: "pijte svoju kavu, ali učinite to ujutro".