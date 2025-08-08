Kad se Mujo tušira...
... neke stvari mu još nisu baš najjasnije u Njemačkoj, pogotovo kad ima više ljudi u njegovom stanu...
A daj, Mujo, majketi... (Arhiva)
Muju otišao u Njemačku na bauštelu i tamo se smjestio u jednu kuću zajedno s još desetak jarana iz Bosne. Nakon par dana dolazi njemu Haso i pita:
- Mujo, bolan, jel' znaš ti razliku između tuš kabine i WC-a?
Mujo odmahne glavom:
- Jok.
Haso klimne:
- Ti si taj, znači....
08.08.2025. 06:54:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar