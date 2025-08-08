« Vic dana
Kad se Mujo tušira...

... neke stvari mu još nisu baš najjasnije u Njemačkoj, pogotovo kad ima više ljudi u njegovom stanu...

A daj, Mujo, majketi...
A daj, Mujo, majketi... (Arhiva)
Muju otišao u Njemačku na bauštelu i tamo se smjestio u jednu kuću zajedno s još desetak jarana iz Bosne. Nakon par dana dolazi njemu Haso i pita:

- Mujo, bolan, jel' znaš ti razliku između tuš kabine i WC-a?

Mujo odmahne glavom:

- Jok.

Haso klimne:

- Ti si taj, znači....

