Julius Meinl kampanjom Platite kavu stihom slavi Međunarodni dan poezije

Stihovi su glas duše, jedinstveni u svojoj ljepoti. Osvajaju mnoga srca, uz njih se rađaju ljubavi, dijeli sreća, a pamte se zauvijek.

Mirisna kava, dodir pera i zagrljaj inspiracije - nit su vodilja ovogodišnje Julius Meinl globalne kampanje: "Platite kavu stihom", koja svake godine 21.3, na Međunarodni dan poezije nadahnjuje tisuće ljudi diljem svijeta na "skladanje" najljepših stihova.

Po svoju dozu inspiracije svratili su predstavnici medija, no i nekoliko umjetnika kao što su Hrvoje Klobučar, Goran Grgić i Iva Visković podijelilo je svoje nadahnuće u zagrebačkom Drama Baru. Onima kojima je ponestalo inspiracije pomogla je mlada umjetnica Deniss Grgić, a zajedno su skladali pjesmu kojom je i najavljena ovogodišnja kampanja.

Julius Meinl već šestu godinu poziva sve ljubitelje kave da zagrle svoju inspiraciju i ispišu na papir svoj stih te njime plate kavu ili čaj. Kampanja se provodi u više od 40 zemalja svijeta, a u Hrvatskoj ljubitelji kave mogu svratiti 21. ožujka u jedan od 150 Julius Meinl partnerskih ugostiteljskih objekata i u njima zamijeniti svoje stihove omiljenim napitkom. Sve koji se uključe i u ovu kampanju očekuje i nagradni natječaj.

Julius Meinl za najljepši stih poklanja u svakom od 150 Julius Meinl partnerskih ugostiteljskih objekata po jedan Inspresso aparat za kavu s kapsulama. Popis lokacija koje se uključuju u kampanju možete pogledati na web stranici.

"Umjetnost je za Julius Meinl oduvijek imala iznimno važnu ulogu. Često surađujemo s umjetnicima, jer naša kava nije samo kofeinski napitak, već je stoljećima izvor nadahnuća mnogim pjesnicima, umjetnicima, no i svima ostalima, koji otkrivaju pjesmu svoje duše. Umjetnost se već 157 godina suptilno provlači kroz dizajn naših šalica, logotipa i pakiranja. Jako smo ponosni na činjenicu da je tradiciju kulture bečke kavane, čiji smo ambasadori, 2012. godine zaštitio UNESCO kao nematerijalnu baštinu", naglasio je gospodin Luigi Simonetta, predsjednik Uprave Julius Meinl Hrvatska. Predstavio je i novi retail proizvod - Classic Collection Orient Express mješavinu. Stručnjaci tvrtke Julius Meinl osmislili su ju posebno za Hrvatsku. To je ujedno i prvi put da se kreira lokalni proizvod za jedno tržište, na kojem se i proizvodi, što je rezultat praćenja svjetskih trendova u industriji kave, no i pažljivog osluškivanja potreba potrošača. Kod nas se još uvijek njeguje tradicija ispijanja turske kave, a ova fino mljevena mješavina, raskošnog okusa i bogate kreme zasigurno će zadovoljiti ukus i onih najzahtjevnijih.

Kako bi dodatno naglasila svoju povezanost s umjetnošću i umjetnicima, tvrtka Julius Meinl kao globalnog brand ambasadora za 2019. godinu angažirala je Toma Odella, pjevača s platinastom nakladom i autora velikog hita Another love. On rado ističe da mu se osim kavana i poezije jako sviđa ideja da se manje vremena provodi na mobitelima, a više uživajući u kavi u društvu prijatelja.