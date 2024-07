Julia Kršlović, novo ime hrvatske umjetnosti

Julia Kršlović, talentirana studentica na ALU u Zagrebu, privukla je pozornost javnosti svojim radovima. Surađuje u slikarnici HNK-a, priprema izložbu.

Gđo Kršlović, pri kraju ste studija na ALU u Zagrebu.

- Da, upravo predajem ispite za kraj preddiplomskog studija, a sljedece akademske godine upisujem diplomski.

Uz studiranje slikate vrlo aktivno.

- Moglo bi se reći, tj. slikanje je ključni dio mog studiranja, a to znači disciplina i svakodnevni rad. Uz studiranje radim u slikarni HNK u Zagrebu na oslikavanju scenografije, čime obogaćujem svoju vjestinu, uz mentora Damira Medvešeka.

Osobito se ističe ciklus velikih formata, ulja i akrila.

- Preferiram velike formate jer mi daju slobodu ekspresije i dovoljno prostora da ispričam priču koju želim. Ulje i akril su mi glavne tehnike jer akril omogućuje ekspresiju koja mi odgovara, a ulje intenzitet boja.

Motivi su vrlo zanimljivi. Razmišljanje o prozivljenom.

- Osjećam kao da je svaka nova situacija u životu prilika za novu sliku. Jer na neki način slikanje mi služi kao alat za procesuiranje života, najuže mi okoline i promjena koje vrijeme donosi.

Slikate emocije suvremenog čovjeka, čovjeka koji je već odavno u suvremenom svijetu posve otuđen.

- Smatram da u pozadini vremena u kojem živimo, koji se navodno vodi raciom i forsira ga, huktaju intenzivne emocije kojima treba dati prostor. Jer ako se sa njima ne suočimo na vrijeme (svatko na individualnoj razini pa onda i zajedno), i one ostaju potisnute, ništa dobro iz toga ne može proizaći.

Slike Vam dosta tamne.

- Da, u tim paletama boja osjećam da bolje prenosim željenu atmosferu. Primjetila sam da kombinacija duboke plave i okera,koja je česta na mojim slikama, love noćnu atmosferu, kao nesvjesna asocijacija- kad sunce padne i buka svakodnevnice se stiša, dramatika emocija može iskrenije izaći na vidjelo. Kako u životu, tako i na slikama.

Niz motiva vrlo je različit.

- Naizgled da, no to su sve autobiografski elementi, to ih povezuje. No jasno mi je da bez tog konteksta djeluju nepovezano.

Istodobno, slike su prepune simbola. Je li oni otključavaju ili dokraja zaključavaju razumijevanje umjetničkog izričaja.

- Namjera je da služe za otključavanje, da potiču asocijacije i time probližavaju značenje. Promatraču asocijacija vjerojatno neće biti ista kao moja, pa možda neće pročitati moju priču, ali ce naći svoju.

Što je još novo u atelijeru?

- Trenutno D. Medvesek i ja pripremamo zajednicku seriju crteža. Osim toga polagano razvijam koncept za diplomski, koji će konkretizirati moju potrebu za prenosenjem vlastitih sjećanja na platno.

Planovi...?

- U planu mi je pripremiti radove za zajedničku izložbu sa Medvešekom. Rad s njime zadnjih nekoliko mjeseci otvorio mi je nove vidike i pristupe, pronašli smo zajednički jezik, stoga se tome iznimno veselim.