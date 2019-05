JoyCut novo ime INmusic festivala #14

Bend kojeg je frontmen The Curea Robert Smith osobno odabrao prošle godine za Meltdown festival u Londonu stiže na pozornicu ovogodišnjeg INmusic festivala! JoyCut se pridružuju impresivnom lineupu najvećeg hrvatskog open air festivala!

Talijanski elektro/dark wave bend JoyCut nastao je u Bolonji još 2007. godine, a posljednjih nekoliko godina njihova karijera krenula je uzlaznom putanjom. To velikim dijelom mogu zahvaliti Robertu Smithu i bendu The Cure. Naime, Robert Smith je JoyCut osobno pozvao da nastupaju na prošlogodišnjem Meltdown festivalu u Londonu, dok je bio zadužen za odabir bendova. Nastup na Meltdownu veliki je korak za njihovu karijeru jer, kako su istaknuli, The Cure imaju bazu fanova diljem cijeloga svijeta i njihovu glazbu čula je publika od Londona do Argentine, ako ne i šire. Robert Smith je nakon festivala izjavio da mu je upravo glazba JoyCuta i ostalih bendova na Meltdownu poslužila kao velika inspiracija u stvaranju novog albuma The Curea koji će biti objavljen uskoro.

Bend JoyCut osnovao je Pasquale Pezzillo, a dosad su objavili tri studijska albuma. Brojni kritičari opisuju ih kao jedan od trenutačno najboljih live bendova iz Italije, a tijekom proteklih nekoliko godina nastupali su diljem SAD-a, Azije i Europe. Svoj snažan zvuk i predivnu atmosferu koju stvaraju na koncertima donose i na pozornicu ovogodišnjeg INmusica na Jarunu!

JoyCut se pridružuju impresivnom line-upu na INmusic festivalu #14 koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Thievery Corporation, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Lysistrata, Super Besse, Fontaines D.C., Black Honey, Gato Preto, Siddhartu, The Ills, Run Sofa, Kandžiju i Gole Žene, Mangroove te Edi East Trance Bluesu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja. Podsjetimo, INmusic festival ove godine je dobio najveće priznanje od svog osnivanja kada ga je institucija glazbenog novinarstva, New Musical Express, proglasio najboljim festivalom u Europi u 2019. godini.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. Ograničeni kontingent jednodnevnih ulaznica u prodaji je putem službenog festivalskog webshopa. Jednodnevne ulaznice po cijeni od 449 kuna (+ troškovi transakcije) za prvi i drugi dan festivala te za treći dan 499 kuna (+ troškovi transakcije) mogu se kupiti isključivo putem službenog INmusicovog webshopa. U prodaji su i trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska, Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) te putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 549 kn (+ troškovi transakcije). Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.