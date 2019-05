Ove nedjelje stiže legenda dark/noise scene Lydia Lunch

Lydia Lunch, kultna pjevačica, pjesnikinja i glumica, vraća se u Zagreb nakon 7 godina sa svojim bendom Big Sexy Noise (J. Johnston, I. White) s kojima obilježava 10 godina od s/t albuma prvijenca.

Nakon prošlog koncerta, mediji su ju prozvali najsnažnijom ženom na pozorinici uživo, a kako i ne bi, kad je zanat kovala uz Nicka Cavea, Thurstona Moorea, Kim Gordon, Marca Almonda, Einsturzende Neubatuen, Henrya Rollinsa i mnogih drugih.

Karijera Lydie Lunch započela je sredinom 70-ih u New Yorku tijekom trajanja kratke, ali utjecajne umjetničke No Wave scene. Tada osniva svoj prvi bend Teenage Jesus and the Jerks. Krajem 70-ih paralelno s glazbenom započinje i filmsku karijeru, ali pravi, ozbiljan korak u glazbi počinje pokretanjem svog labela Widowspeak koji je objavljivao njezine brojne radove - od glazbe dospoken word projekata.

KRITIKA

"An uncharacteristically classy and unreservedly enjoyable album" ****

Stewart Lee/Sunday Times

"What a lovely way to burn" ***

Gavin Martin/Daily Mirror

"For those who thought Nick Cave's raucous Grinderman project didn't go nearly far enough, this is for you"

Thomas H Green/www.theartsdesk.com

"Beautiful filth, brutal blues, very big sexy noise, got it bad..." www.organart.net

"This is impatient, no-nonsense music"

Clive Bell/The Wire

"Slatherings of sleazy organ, sexy duets and pounding drums make this a greasy delight that will shake your hips and put an uneasy grin on your face" - Kate Hodges/Bizarre Magazine

DISKOGRAFIJA bi zauzela previse mjesta - pa prelistajte u tekstu eventa što je sve radila, što radi, a pitamo se i što će još napraviti u bliskoj budućnosti.