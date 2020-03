Journey Brothers - Stay at home session

Tomislav Malagurski i Slaven Špoljarić, poznatiji na sceni kao duo Journey Brothers, vrijeme samoizolacije su odlučili provesti za kreativnost. Svojim fanovima su tako poklonili akustičnu verziju pjesme "Many Miles From Home", a pripremaju i još poneka iznenađenja.

"Many Miles From Home" pjesma je s njihovog albuma prvijenca "First Aid Kit For Travelers", koji je odnedavno dostupan na Deezeru i svim digitalnim platformama. Journey Brothers pozivaju sve da ostanu kod kuće i čuvaju se kako bi uskoro zajedno mogli početi planirati nove koncerte i druženje s fanovima.

Tomislav i Slaven već dugi niz godina djeluje na sceni, a jedan od njihovih zajedničkih glazbenih projekara je i hvaljeni FOR. Pjesme stvaraju na engleskom jeziku, a glazba je sadržajna i fuzija je raznih glazbenih stilova gdje glavnu riječ drži rock forma kojoj su dodane primjese klasike, jazza i popa. Tekstovi su životne tematike te kroz razne slike i crtice opisuju mentalno, duhovno i fizičko putovanje čovjeka.

"First Aid Kit For Travelers" objavljen je u vlastitom izdanju benda,