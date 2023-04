Jonathan Bree ovaj petak u Močvari

Polivalentni novozelandski umjetnik Jonathan Bree vraća se ovaj petak (28.4.) u Močvaru, a sjajan koncert je baš u tom zagrebačkom klubu održao prije malo manje od četiri godine. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 17 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu, na dan će koštati 20 eura.

Vrijedi istaknuti da su early bird ulaznice kompletno rasprodane u vrlo kratkom roku što svjedoči o interesu za ovaj koncert. Močvara se otvara u 20h, dok se početak nastupa očekuje oko 21.30.

Jonathan Bree je na sebe skrenuo pažnju već u vrlo ranoj dobi. Enfant terrible novozelandske glazbene scene svoje je prve radove napisao s 13 godina. Njegov otac koji je živio u Australiji bio je duhovni guru koji je svoje sljedbenike tjerao na dugotrajne postove kako bi postigli više stanje svijesti. Jonathanu se to nije baš svidjelo pa je pobjegao od njega, počeo prodavati drogu turistima kako bi preživio i školovao se. Ovo je samo jedna od brojnih zanimljivih priča koji se vežu za njega.

Za sebe kaže da je izraziti radoholičar koji jako malo spava, vlasnik je izdavačke kuće Lil' Chief Records, a ujedno producira i snima spotove za druge. Vrijedi istaknuti i njegov rad u bendu The Brunettes koji je suosnovao 1998., solo karijeru započinje 2013. godine. Do sada je izdao četiri albuma, posljednji od njih After The Curtains Close promovirat će ovom prilikom u Močvari.

Nastup u Zagrebu bit će dio europske turneje koja će potrajati 30-ak dana, a vrijedi dometnuti da nas je nedavno posjetio kao dio benda na sjajnom koncertu svoje partnerice Princess Chelsea s kojom inače ima hit "The Cigarette Duet".

Iz Hangtime Agencyja za sve kojima se sviđa glazba Jonathana Breeja toplo preporučuju i koncert španjolskog indie dua REYKO koji 10. svibnja dolazi u Peti kupe.