Pred nama je sjajan tjedan u Attacku

Poison Ruïn, Koridor i Mališa Bradat u Attacku!

27.4.2023. // 20:30 - 00:30 // 7 EUR

Doomtown Records i AKC Attack! predstavljaju:

Poison Ruïn (Philadelphia, USA)

Poison Ruïn nastao je kao solo projekt vokala Mac Kennedya usred korone, ali se do kraja 2020. godine razvio u funkcionalni bend.

Muzički bend kombinira klasični anarcho-punk s dungeon synth, post punk i NWOBHM utjecajima, te intenzivno koristi mračne srednjovjekovne slike i lirske teme stopljene s anarho ikonografijom koje dovode do stvaranja specifičnog mračnog zvuka što osvaja i mami sumornim melodijama, tvrdom punk energijom i singalong tendencijom. Zamislite nešto poput punkerske lo-fi tjeskobe koju su izgradili The Wipers ili post-punkerski čemer jednih Joy Division u kombinaciji s Crass Records zvukom gdje se sve povremeno ispresijeca poletnim gitarama što prizivaju novi val britanskog heavy metala i ujedno pozivaju na pogo i šutku. Nespojivo postaje spojivo.

Ovaj koncert je promocija reizdanja prošlogodišnjeg singla "Not Today, Not Tomorrow" koji izlazi za domaći Doomtown Records, a paralelno i novog albuma "Harvest" koji izbacuje svima dobro poznat metal gigant Relapse Records.

Koridor (Zagreb)

Dragi prijatelji lokalnih šišmiša i čuvari zgrada sivih fasada nakon skoro godinu dana vraćaju se u prostorije kluba. Što ima novog kod njih? Trenutno dovršavaju svoj album prvijenac i pripremaju se za podužu ljetnu turneju s kolegama iz američke grupe Nag. Ako kome promaknulo, Koridor je relativno noviji bend na sceni poznatih lica iz Celetoidsa pojačan članom Eke Bube i bass dionicama koje su promarširale kroz skoro pa svaki bend plodne požeške scene.

Mališa Bradat (Zagreb)

Mališa Bradat je eksperimantalni auditivno-vizualni projekt koji korača sferama buke koju gone kaotične pedale, potrgani synthovi, a ponekad i vrišteći paćenički vokali. Prvi nastupi manifestirali su se kao atmosferična podloga 'Noći mračnog cirkusa' da bi se lagano projekt formirao u konkretniji oblik čiji je nusprodukt novi album 'Bolje nisam ni zaslu​ž​io'. Album kao cjelina koketira sa elementima dungeon syntha, dronea, dark ambienta, a bogami i sa black metalom.

Ponesite čepiće za uši, jer set Mališe je samo za one najhrabrije!

KaraOKe Night

28.4. // 21:30 - 03:30 // 3 EUR

Karaoke ili "prazan orkestar" česta je pojava na dalekom istoku, a u bližoj Mediki pokušat ćemo vam dati mikrofone, pozornicu i pustiti svaku glazbenu želju.

Dođite pustit glas, nema veze znate li ili ne znate pjevati, na šanku se možete zagrijati i skupiti hrabrost.

Attackova hibridna zajednica - Radionica VJ-inga

28. od 18.00 i 29.04. od 12.00

RADIONICA VJ-INGA

MO DUGAVE, UL SVETOG MATEJA 93

Attackova hibridna zajednica poziva vas na prijavu za radionicu Vj-inga, koja će se odrđati 28 i 29.travnja u prostorima MO Dugave, Ul Sv. Mateja 93.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, uz obaveznu prijavu ispunjavanjem upitnika na poveznici: https://bit.ly/3ZQ98ZU

Prijave se zaprimaju zaključno s 26.04. u 18.00 sati

Radionica je namijenjena uzrastu 10 - 17 godina

U radionici VJiranja polaznici/e će saznati kako kreirati i pokrenuti vizualni sadržaj koji je u simbiozi s glazbenim. Na radionici će se kreirati scenografija, odnosno projekcija za bilo koju vrstu glazbe.

Vi-iranje je zapravo pokretna grafika. Što god se zamisli, moguće je pretvoriti u ovu pokretnu grafiku (kolaži, fotografije, crteži, skenovi, 3d oblici itd...). Polaznici/e mogu donijeti gotove materijale ili ih izraditi na licu mjesta. U sljedećoj fazi grafike bi se kompjuterski obradile te pretvarale u slojeve (layere) koji će se koristiti za VJing.

Na jednostavnim primjerima polaznici/e će se upoznati s mogućnosti programa koji se koristi za izradu projekcija i kako manipulirati layerima i loopovima.

Nakon upoznavanja s procesom stvoriti će se zajednička projekcija u koju će sudionici/e dodavati svoje materijale. Zanima nas brza kolaboracija različitih (možda i teško spojivih!) autora/Ica u realnom vremenu.

Uzrast za radionicu 11 - 17 godina

Ena Jurov (1988., Zadar) se bavi vizualnim komunikacijama kroz grafički dizajn, ilustraciju i strip. Završila je MA program Storytelling na Sveučilištu Konstfack u Stockholmu i preddiplomski studij vizualnih komunikacija na Studiju dizajna u Zagrebu. Surađuje na VJ projektima s kolektivom leilamarinaena, redovito izdaje stripove u Komikazama i vodi radionice stripa za djecu i odrasle, a u sklopu Dizajn studija Plejs dizajnirala je vizualne materijale za autonomni društveni centar Nigdjezemska u Zadru.

D1SK0 čagaona - deseti rođendan KSFPZG-a

29.4. // 22:30 - 04:00 // 5 EUR

Povodom jubilarne obljetnice osnutka najmanjeg studentskog kluba na ovim prostorima, a inspirirani trenutnim nedostatkom istog, pozivamo sve nove i stare volontere, KSFPZG entuzijaste, slučajne prolaznike dobre volje i širu publiku da nam se pridruže na proslavi desetog rođendana KSFPZG-a .

NA ŠTO ĆEMO ČAGATI?

Očekuje vas topli miks žanrova s glavnim fokusom na nezaobilaznoj DISKO glazbi - selekcija unutar koje su sakriveni pop i funk i soul, coldwave i synthpop i rock i altpop i indie te new wave mjuza i ....bit će nešto Jugoton d i s k o g l a z b e.

Yours truly Babić, Frisko i lacque će vas provesti kroz preko nekoliko desetljeća svjetske i regionalne čagerske - glazbene kulture, podsjetiti se vremena starijih i uživati u energijama novih talasa širokom lepezom (ne)potvrđenih bengera u izvedbi:

Donna Summer, Bee Gees, Chic, Michael Jackson, Earth, Wind & Fire, ABBA, Gloria Gaynor, Kool & The Gang, The Pointer Sisters, Village People i mnogi drugi poznati te nepoznati disko izvođači. Također će naići i više nego par eksju disko bengera u izvedbi Beti Jurković, Bastion, Laki Pingvini, Videosex, Margita je mrtva, KİM, Oliver Mandić, Romantične Boje, Mišo Kovač, İdoli, Max Vincent, Max & İntro, Zana, Via Talas, Kineski Zid, Bebi Dol, Denis Denis, Belo Belo, Ljupka Dimitrovska, Leut Magnetik, Peki Pele, Svemirko, Vlada Divljan i više nego jedna Zdenka.

Pridružite nam se 29.04. od 22:30 i proslavite s nama velikih 10 godina!

UPAD: 5€

SATNICA:

DJ frisko 22:30 - 00:30

B2B lacque & Babić 00:30 - 04:00