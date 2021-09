Jeste li pametniji nego što jeste?

Svi mi želimo biti pametni, barem malo pametniji nego što jesmo... i što sad? Ne možemo popiti čudesni lijek doktora Baltazara koji će nas propametiti u trenu, no što ako ste zapravo bitno pametniji nego što jeste?

Neki se nekim čudom prosvijetle pa počnu raditi stvari koje do sada nistu i nije im to nikakav problem, drugi se probude i shvate da su problemi koji su ih do sada mučili zapravo totalno bezveze i riješe ih lijevom nogom.

No, najbolji su oni koji polagano postaju svjesni svoje pameti i inteligencije, pa jednostavno rade polako i sigurno prema uspjehu.

>> 5 razloga zašto inteligencija donosi probleme >>

E, takvima je posvećen ovaj članak... znači, evo 7 znakova koje bi trebali vidjeti i shvatiti da ste pametniji nego što mislite.

Družite se s pametnim ljudima - pametni ljudi skloni su tome da se okruže pametnim ljudima. Pa tko želi biti okružen ljudima koji ne razumiju vaše šale? Vaši vas prijatelji razumiju i mogu se poistovjetiti s vama, što znači da ste jednako pametni kao i oni. A s obzirom na to da su to vaši prijatelji, imate visoko mišljenje o njima. Oni na isti način razmišljaju o vama.

Imate velika očekivanja od samih sebe - od pametnih ljudi očekuje se da rade velike stvari. U đačkoj su dobi posebno pametni ljudi napredniji od svojih vršnjaka, zbog čega imaju velike planove i očekivanja u vlastitoj budućnosti, bilo da se radi o pohađanju određenog fakulteta ili slijeđenja određene karijere. A kakav god cilj si zadali, očekuju i da će ga postići.

>> Je li bolje biti inteligentan? >>

(Pre)često ste krivo shvaćeni - možda je vaš smisao za humor previše sofisticiran. Možda je vaš vokabular presložen. O čemu god se radilo, nije rijetkost da su pametni ljudi krivo shvaćeni. I to nije vaša greška, to je samo način na koji pametni ljudi idu kroz život. Zbog toga konstantno moraju objašnjavati drugima što stvarno misle i na neki se način opravdavati.

Rekli su vam da ste pametni - većina pametnih ljudi ne voli o sebi misliti da su pametni. Na to gledaju kao na hvalisanje, iako zapravo samo iznose činjenicu. Dakle, kako ćete sa sigurnošću znati da ste pametni? Tako što su vam drugi rekli da ste pametni. Pamet privlači puno pažnje, naročito u poslovnom i školskom okruženju. Stoga prigrlite svoju veliku pamet i uživajte u njoj!

>> Muškarcima se inteligencija može procijeniti po izgledu >>

Strogi ste prema sebi - jedna od stvari koja vas najviše frustrira je kada ne možete nešto razumjeti. Pametnoj glavici kao što ste vi jako smeta kada naiđe na nešto što nije sposobna odmah shvatiti. Zašto je tako? Zato što inače vrlo lako kopčate stvari pa kada vam nešto nije tako lako očito, počnete sumnjati u vlastitu pamet.

Shvaćate svijet u kojem živite - pametni ljudi obično su vrlo svjesni svijeta oko sebe, a to pokazuju i time što redovito čitaju i gledaju vijesti. Vole biti u tijeku, pa makar to značilo i samo listati novosti na Twitteru. Žele znati što se događa oko njih i biti upućeni u probleme koji pogađaju zemlju u kojoj žive, ali i svijet. Čak i ako je riječ o površnom interesu, on postoji.

Volite mozgalice i zagonetke - mnogi pametni ljudi uživaju okupirati se raznim vrstama igara jer one podrazumijevaju da će morati nešto otkriti i shvatiti. Primjerice, mnogi pametni ljudi obožavaju ispunjavati križaljke, igrati karte i društvene igre. Takve aktivnosti zahtijevaju razmišljanje i koncentraciju, što godi pametnim glavama jer ih se na taj način stimulira.

>> Kako su povezani mozak i inteligencija >>

Eto, pročitajte još jednom i razmislite... možda ste ipak pametniji nego što mislite...