Jeste li cool u svim situacijama?

Znate li one ljude koji su jednostavno cool - čak i kad je sve oko njih prepuno stresa i ludila, oni su mirni, staloženi i ne postoji takva situacija koju ne mogu riješiti bez problema?! E da, to se ne može naučiti, njihovi hormoni su jednostavno tako posloženi...

Za razliku od većine pojedinaca u takvoj situaciji, razina kortizola, hormona koji se kod stresa pojačano izlučuje u krv, bila je kod njih niska, ali je razina peptida, koji ublažavaju stres, bila visoka, dodao je taj profesor psihijatrije.

Predstavio je rezultate istraživanja provedenih među skupinom američkih vojnika i pripadnika specijalnih postrojba, koristeći simulatore kako bi ih izložio različitim situacijama krajnjeg stresa.

"Pokušavamo utvrditi kako je moguće raspoznati koji pojedinci imaju takav hormonski profil da mogu ostati mirni u svakoj situaciji", rekao je, dodajući kako se u ovoj fazi pitaju je li moguće pripremiti ljude na stres povećanjem razine antistresnog hormona DHEA-e, koje se, među ostalim, postiže meditacijom.

Američko ministarstvo obrane pokušava usto steći nove spoznaje o posttraumatskom sindromu koji pogubno djeluje na vojnike koji su sudjelovali u borbama. Procjenuje se da od njega obolijeva 20 posto vojnika koji se vraćaju iz Iraka.

Ova istraživanja koja su se provodila na Novom Zelandu među odraslima i djecom, pokazuju da genetski i socijalno-kulturni čimbenici utječu na sklonost pojedinaca da obole od tog sindroma, osobito siromaštvo u djetinjstvu i depresivnost majke.

Genetska istraživanja o ovom sindromu također ulijevaju nadu da će se proizvesti lijek koji će djelovati preventivno, rekla je Karestan Koenen, profesorica javnog zdravstva na Harvardskom sveučilištu.

