Jesen započinje uz najbolji hrvatski Pink Floyd tribute u Boogaloou!

CroFloyd, najbolji hrvatski Pink Floyd tribute bend, na prvi dan jeseni vraća se nakon tri godine u Boogaloo prirediti još jedan spektakl. O njihovom prethodnom nastupu se jako dugo pričalo, a sigurno će tako biti i nakon koncerta koji će se održati u petak, 23. rujna. Cijena ulaznica u pretprodaji je 70 kuna i može se kupiti preko sustava Entrio, a na ulazu će koštati 80 kuna. (https://cutt.ly/nCecmWu). Početak koncerta je u 21h.

Velika dvorana kluba Boogalooa još jednom će ugostiti ove karlovačke zaljubljenike u Pink Floyd, te u stilu otvoriti novu koncertnu sezonu. Bend je odradio vrlo uspješno ljeto i sad se vraćaju na zatvorene pozornice. Svojim radom bend službeno započinje 2016., čemu prethode dvije godine priprema i marljivog rada, kako bi postigli apsolutni glazbeno-scenski i audio-vizualni doživljaj, kakvog ljubitelji Pink Floyda očekuju. Dva sata putovanja kroz hitove, po mnogima najvećeg benda svih vremena „Hey You", „High Hopes", „Sorrow", „Shine on you crazy diamond", „Time" i „Money" samo su dio repertoara u kojem će publika uživati ovom prilikom u Boogaloou. Ovaj deveteročlani sastav, koji svojim nastupima plijeni pažnju i publike i medija, otvorio je put stranim tržištima, pa nakon ovog nastupa ubrzo slijedi i turneja po zapadnoeuropskim zemljama. Ako je suditi po prošlim nastupima CroFloyda, preporuka je da svoje ulaznice osigurate na vrijeme.