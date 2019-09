Jednostavna pravila za sretan život

Sreća je i uhvatljiva i mjerljiva, bez obzira na to što svakodnevno slušate kako netko "nema sreće", imao je "lošu sreću" i slično.

No, naravno, da biste je dostigli, trebate se malo i potruditi, pa vam donosimo nekoliko savjeta koji će vam drastično pojednostaviti život i učiniti ga sretnijim iz pera ruskog psihologa Mihaila Labkovskog.

Ne radite ono što ne želite - "Ustupci i kompromisi izravni su put do kardiologa ili onkologa", jedna je od glavnih rečenica Mihaila Labkovskog. Rečenica "ne želim to raditi, ali moram" dovodi do istih posljedica. Zato ne biste trebali raditi stvari koje ne želite raditi. I ako to i dalje učinite, nemojte se iznenaditi da ste nesretni, nemirni i neuspješni.

Nemojte odgovarati ako vas nisu pitali - izjave poput "tako sam umorna" i "gotov sam" i slično nisu pitanja pa im zato ne treba odgovoriti. Ove izjave provociraju ljude i žele da im postavljate pitanja i odgovarate na njihove neuroze. Kako objašnjava psiholog ovo su manipulativne rečenice neurotika. Labkovski tvrdi da ne biste trebali odgovarati ili biste trebali bolje reagirati na ovakve rečenice.

Nemojte šutjeti ako vam se nešto ne sviđa - tipično ponašanje neurotičara je da sakupljaju bijes, a zatim trpe i svađaju se s protivnikom u glavi. Manje je romantično, ali bolje je svima reći: "Ne, ne sviđa mi se. Nemoj razgovarati sa mnom na ovakav način". Autor metode također kaže da biste to trebali reći samo jednom. Ako nema reakcije, bolje je izbjegavati takve odnose.

Odgovarajte samo na pitanja - ako vam se postavi pitanje u nekoj neugodnoj siutaciji, odgovorite samo na to jedno pitanje i tada ste sigurna osoba. Svako dodatno objašnjenje ili pojašnjenje mogu se tretirati kao izgovor. Ako osoba želi detalje, postavit će dodatna pitanja.

Radite samo ono što želite - ovo je glavno pravilo. Radite samo one stvari koje stvarno želite raditi. I ovo pravilo djeluje u svim situacijama, bilo da se radi o pripremanju doručka ili o puno većim temama kao što su trebate li promijeniti posao. Samo slušajte svoje srce i radite što želite.

Tijekom svađe pričajte samo o sebi - najvažnija stvar je objasniti svoje osjećaje i svoja očekivanja kako želite da se ljudi oko vas ponašaju. Ovo pravilo ne stvara sukob: zapravo se ne svađate sa svojim partnerom. Govorite samo o sebi i svojim osjećajima.