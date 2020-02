Jednostavan trik za trošenje kalorija

Želite li smršavjeti ne trebate se upisivati u teretane i trošiti novce na skupu opremu ili pak ovladavati novim fitness treninzima. Dovoljan vam je par tenisica i spremni ste za dobro, staro hodanje.

Trenerica Tiffiny Hall za portal Body and Soul tvrdi da je dovoljno napraviti tjedno 10.000 koraka kako bi se na tjednoj razini sagorjelo dodatnih 1750 kalorija. Žustra šetnja podiže broj otkucaja srca što dovodi do sagorijevanja kalorija. Naravno, broj potrošenih kalorija ovisit će o tome koliko brzo i koliko dugo hodamo.

10.000 koraka dnevno uzima se kao nepisano pravilo za osobe koje žele steći umjerenu kondiciju i skinuti višak kilograma.

Preračunamo li to u sate i kilometre iznosilo bi otprilike sat i 40 minuta, odnosno oko osam kilometara hodanja.

To ne znači da svaki dan morate prehodati osam kilometara jer se računa svaki korak koji napravite, bilo da spremate po stanu ili skoknete do dućana, no trebalo bi svakako uvrstiti u dnevnu rutinu polusatnu šetnju.

Ako se malo krećete i 10.000 koraka vam se čini nedostižnima, počnite sa 6.000 i postepeno dižite, odnosno nakon što ste tjedan dana hodali 6.000 koraka dnevno, podignite broj na 7.000 pa idući tjedan na 8.000 i tako do 10.000.

Ako ste već fizički aktivni i želite izazov, dodajte 5.000 koraka dnevnoj rutini tako što ćete svakodnevno istrčati četiri kilometra. a ovaj način ćete sagorjeti od 1000 do 1750 dodatnih kalorija na tjedan.