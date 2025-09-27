Jedno malo dobro djelo mijenja mnogo

Od 24. rujna do 1. listopada diljem Hrvatske obilježava se Tjedan filantropije, u sklopu kojeg Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj, kao koordinatorica Hrvatskog foruma zaklada ZaDobro.BIT!, desetu godinu zaredom sudjeluju u obilježavanju Europskog dana filantropije i zakladništva - #October1Europe.

Ove godine domaćin središnje svečanosti bio je Grad Zadar. Providurova palača je 25. rujna okupila više od pedeset učenika iz devet osnovnih škola iz cijele Hrvatske, kojima su dodijeljene nagrade "Otisak srca" za uspješne aktivnosti kojima su, kroz programe DoGood i sCOOLFOOD, poticali solidarnost, dobrobit zajednice i održivi razvoj. Nagrađeni su učenici i učenice sljedećih škola: OŠ Vladimir Nazor, Komletinci; OŠ Markovac, Vrbova; OŠ Siniše Glavaševića, Vukovar; OŠ Grohote, Šolta; OŠ Privlaka, PŠ Vir; OŠ Mate Lovraka, Petrinja; OŠ Bogumila Tonija, Samobor; OŠ Valentin Klarin Preko, PŠ Kali i OŠ Tomislava Goričanca, Mala Subotica.

Program sCOOLFOOD hrvatska je inačica međunarodnog programa koji je osmislila i provodi ga talijanska Zaklada Monte dei Paschi di Siena od 2016. godine, a Nacionalna zaklada u suradnji sa zainteresiranim školama Program provodi četiri godine. sCOOLFOOD djecu i mlade podučava o povezanosti održivosti hrane i okoliša s prehranom, poljoprivredom, energijom, životnim stilovima i smanjenjem otpada, u skladu s globalnim ciljevima održivog razvoja i UN-ovim Programom održivog razvoja do 2030. godine.

Dodjelom nagrada "Otisak srca" naglašeno je koliko su djeca i mladi važni u izgradnji društva utemeljenog na jednakosti i odgovornosti. Oni su svojim primjerom pokazali da pomaganje nije samo gesta, nego način života koji inspirira i odrasle.

Uz svečanost u Zadru, sve do 1. listopada diljem Hrvatske bit će održana razna događanja u sklopu Tjedna filantropije. Članice Hrvatskog foruma zaklada ZaDobro.BIT! organiziraju radionice, susrete i akcije kojima žele potaknuti što veći broj građana da se uključe i vlastitim angažmanom doprinesu razvoju filantropije u svojoj zajednici.

Europski dan filantropije i zakladništva podsjeća nas da zaklade, udruge i građani diljem Europe svakodnevno ulažu u ljude, zajednice i projekte koji čine društvo pravednijim i solidarnijim. Pod ovogodišnjim motom "Towards equality as a lived reality" istaknuta je važnost borbe protiv društvenih nejednakosti i svijesti da jednakost mora postati stvarnost koju svi živimo - ne samo želja.

Filantropija je više od donacije - ona znači dati dio sebe drugima, vlastito vrijeme, znanje ili podršku. Ona gradi mostove među ljudima i pokazuje da nitko ne bi trebao ostati sam ili zaboravljen. Upravo zato obilježavanje Europskog dana filantropije i zakladništva u Hrvatskoj šalje jasnu poruku: zajedništvom i solidarnošću možemo stvoriti održivu budućnost u kojoj će dobrota, odgovornost i briga jednih za druge biti temelj društva.