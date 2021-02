Je Veux osvojila četiri najvažnije nagrade Rock&Off

Željka Veverec - Je Veux pobjednica je ovogodišnjeg izdanja nezavisne novinarske nagrade Rock&Off, koja je uz pridržavanje svih epidemioloških mjera održana u Tvornici kulture u Zagrebu.

Njoj su pripale četiri nagrade, uključujući i one najvažnije, za album godine 'I Glow', pjesmu godine 'Lovable', a nagrađena je i u kategoriji pop & off te Veliki prasak, za najboljeg novog izvođača.

'Hvala svima koji su glasali, i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti na koncertu. Je Veux znači i živjeli, stoga ćemo večeras nazdraviti', kazala je Željka Veverec.

Grupa Chui nagrađena je u kategoriji Jazz & Off, electro izvođač godine je pocket palma, a Rap & Off nagrada otišla je u ruke Alejuandra Buendije. Rock & Off izvođač godine je J. R. August, no on je odlučio tu nagradu prepustiti Marku Mrakovčiću, smatrajući kako je on zaslužio više od njega. Publika je glasala za Gorana Bareta, a svi nominirani izvođači nagrađeni su u kategoriji koncertni izvođač godine, budući da smo koncerte u 2020. godini mogli izbrojati na prste. Ove su godine dodijeljene i dvije nagrade za životno djelo, a posthumno su ih dobili glazbeni kritičari Dražen Vrdoljak i Darko Glavan.

Na pozornici Tvornice nastupili su Je Veux, Alejuandro Buendija, Nika Turković, One Possible Option, Boris Štok, Zvjezdan Ružić i Mark Mrakovčić a Irena Žilić i šibenska grupa BluVinil svirali su na krovu, dok su ih snimali dronovi. Program je ponovno vodila HRT-ova novinarka Martina Validžić, a scenarist i redatelj bio je Mario Kovač.

Da su svi itekako gladni koncerata, mogli smo vidjeti na samom kraju dodjele, kada je Alejuandro Buendija umjesto jedne otpjevao tri pjesme.