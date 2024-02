Je li slani doručak bolji od slatkog?

Jeste li spremni odustati od svog jutarnjeg kroasana s čokoladom i kave zbog dobrog starog slanog doručak?

Kroasane, maslac i džem bolje je ostaviti na neko vrijme, ili barem pokušati. Čak i ako je to samo pet dana u tjednu, vjerujte da postoje dobri razlozi da izaberete slani doručak, poput onih koje je objasnila nutricionistkinja Paola Stavolone.

Pet razloga zašto je slani doručak bolji od slatkog, prema dr. Paoli Stavolone.

1. Pruža veći i duži osjećaj sitosti

Slani doručak može vas zasititi više zbog prisustva proteina: jaja, svježeg sira, mahunarki, nemasnih narezaka ili dimljenog lososa. Ovi proteini pružaju veći i dugotrajniji osjećaj sitosti od mlijeka, a zajedno s vlaknima koja se nalaze u kruhu i povrću u vrijeme obroka, omogućavaju vam da izdržite do ručka bez iznenadnih napada gladi.

2. Pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi

Slatki doručak se uglavnom bazira na slatkim pecivima ili muslijima. To su namirnice koje podižu razinu šećera u krvi, daju privremeni osećaj sitosti i pokreću proizvodnju inzulina. Međutim, proizvodnja ovog hormona je kratkog trajanja, a kada se završi, dolazi do smanjenja energije i pojave gladi. Zbog toga se sat i pol nakon ovakvog doručka brzo javlja osjećaj umora i želja za šećerom. To se ne događa sa slanim doručkom, proizvodnja inzulina ostaje konstantna, bez ekscesa, a osjećaj gladi se javlja tek pred ručak, tako da je idealan obrok za dijabetičare ili osobe otporne na inzulin.

3. Praktičan je kada ste u žurbi

Ponijeti mlijeko i musli sa sobom poslije vježbanja u teretani je prilično komplicirano. Slani doručak je zgodniji za nošenje i može se pripremiti uvečer ili ujutru prije odlaska od kuće. Primjerice, integralni tost (ugljikohidrati), posnim mesom kao što su pileća prsa, puretina, paštetom od maslina (masti) i salatom (vlakna). Papirna vrećica ili hermetički zatvorena posuda i doručak će relativno dugo ostati svjež. Tako da oni koji vole duže spavati ili oni koji uvijek kasne i dalje mogu pojesti zdrav i kompletan obrok na putu do ureda, u automobilu, u tramvaju ili sjedeći za stolom.

4. Pogodan je za sve

Vidjeli smo zašto je slani doručak idealan za dijabetičare, jer pomaže da razina šećera u krvi bude stabilna bez skokova. Svestraniji je od slatkog doručka, jer nudi širok spektar proizvoda za različite zdravstvene potrebe. Primjerice, slani doručak je jednostavan za osobe sa intolerancijom na laktozu, jer mogu birati različite izvore proteina koji im odgovaraju, za razliku od slatkog doručka, gdje mogu birati između mlijeka i jogurta. Međutim, za osobe s netolerancijom na gluten i celijakijom, može biti teško pronaći opcije zasnovane na ugljikohidratima kao što su peciva i žitarice, koji često imaju neuravnotežene nutritivne vrijednosti. S druge strane, veći je izbor kruha, slanih peciva, štapića, kukuruza, žitarica, heljde ili mahunarki.

5. Osnažuje, pa je idealan i za sportaše

Kompletan doručak prije ili poslije treninga treba sadržavati dobru zalihu ugljikohidrata od cjelovitog zrna, dobru dozu proteina, izvor energetskih masti i izvor vitamina i minerala (npr. fosfora i kalijuma). Ovo pomaže u oporavku mišića i dopunjava zalihe potrošene energije. Zato je slani doručak idealan.

Stoga, jedite slano!