Je li Bigfoot zapravo biblijski Kain? Teorija koja spaja mitove i vjeru

Mit o Bigfootu, poznatom i kao Sasquatch, već desetljećima intrigira ljude diljem Sjeverne Amerike i šire. Opisi ga prikazuju kao ogromno, dlakavo biće nalik čovjeku koje se skriva u šumama i planinama, ostavljajući iza sebe otiske stopala i brojne svjedočanske priče. No, uz klasična objašnjenja da se radi o neotkrivenoj životinjskoj vrsti ili pukom folkloru, postoji i jedna neobična, ali fascinantna teorija: neki vjeruju da je Bigfoot zapravo biblijski Kain.

Prema Knjizi Postanka, Kain je bio prvi čovjek koji je počinio ubojstvo, ubivši svoga brata Abela. Kao kaznu, Bog ga je prokleo i osudio da luta zemljom, odvojen od zajednice ljudi. U nekim apokrifnim i pučkim predajama dodaje se i da je Kajin postao obilježen fizičkom razlikom, te da će živjeti vrlo dugo, ako ne i vječno, dok ne dođe posljednji sud.

Upravo ta priča otvara prostor za spajanje s legendom o Bigfootu. Zagovornici ove ideje tvrde da se opisi Bigfoota - visoko humanoidno biće, dlakavo, samotno i vječno u pokretu - uklapaju u sliku prokletog Kaina. Izbjegavanje ljudi, život u divljini i tajanstvenost koju ga prate, navodno bi mogli biti odraz njegovog vječnog lutanja.

Dodatnu težinu teoriji daje i jedna priča iz 19. stoljeća. Naime, mormonska predaja spominje svjedočanstvo u kojem je navodno jedan starješina crkve susreo golemog, tamnog čovjeka u divljini. Kada ga je upitao tko je, taj mu je rekao da je on Kajin - proklet da luta zemljom dokle god traje svijet. Ovaj zapis, premda ne pripada službenom kanonu, često se citira u raspravama o povezanosti Bigfoota i biblijskog lika.

Kritičari, naravno, ovu teoriju odbacuju kao spoj mitova, religioznih predaja i suvremene pop-kulture. Znanstvenici ističu da nema nikakvih dokaza o postojanju Bigfoota, a kamoli o njegovom povezivanju s biblijskim tekstovima. Ipak, u kolektivnoj mašti ideja opstaje jer pruža intrigantnu alternativu klasičnim objašnjenjima i dodaje dublju, duhovnu dimenziju cijelom fenomenu.

Možemo reći da je teorija o Bigfootu kao Kainu zanimljiv primjer načina na koji se mitovi miješaju s religijskim vjerovanjima, stvarajući nove narative koji hrane ljudsku maštu. Za neke, to je dokaz da iza priča stoji istina koju znanost tek treba otkriti; za druge, to je samo dokaz koliko je ljudska potreba za objašnjenjem nepoznatog snažna.