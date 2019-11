J.R. August ovog četvrtka promovira svoj prvijenac Dangerous Waters

U četvrtak 14. studenog u koncertnu dvoranu Vintage Industriala vraća se sa zborom i bendom genijalni J.R. August koji vas daruje promocijom svog dugo iščekivanog prvijenca 'Dangerous Waters' te tom prigodom poručuje:

'Cijeli život čekam taj svoj prvi LP i sad je konačno tu u mojim rukama. U njega sam zajedno sa svima koji su radili na njemu uložio cijelog sebe i mislim da je to moja prva kompletna kantautorska izjava. Posebno se veselim što ćemo album koncertno promovirati upravo u Vintageu jer smo tamo prije točno 2 godine održali svoj prvi samostalni koncert i to je naš najdraži koncertni prostor u gradu. Na koncertu ćete moći nabaviti moj novi merch, a ovaj put, naravno, i moj prvi dugosvirajući album Dangerous Waters!

J.R. August je multiinstrumentalist iz Zaboka koji je dosad objavio 5 EP-a ("Change of Seasons", "Tea Party with Mrs. Death", "33", "Tales from the Forest", "Black Waters").

Ljubimac je podjednako publike kao i kritike, a pažnju javnosti zavrijedio je kvadrilogijom "Change of Seasons" - pričom o 4 godišnja doba ispričanu kroz 4 videospota, od kojih se s prvim, "Man With A Magnificent Mind", našao na ljestvici najperspektivnijih glazbenika na službenoj web stranici velikog Coldplaya.

Rođen 30. siječnja 1989. Većinu djetinjstva provodi u bliskom doticaju s prirodom, pišući poeziju i jednostavne skladbe za klavir, uz očite utjecaje Edgara Allana Poea i Hermana Hessea, te uz feeling kakav u vama stvara Tom Waits.