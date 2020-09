J.R.August & Mary May u dvorištu ALU 23. rujna

Posljednji najavljeni, ali prvi datumski koncert kojeg LAA organizira u dvorištu zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti zajednički je nastup J.R. Augusta I Mary May, a na rasporedu je u srijedu, 23. rujna.

J.R. August - "Dangerous Waters"

J.R. August naš je istaknuti kantautor i producent iz Zaboka, aktulani je vlasnik Porina, RockOffa i Music Puba za najbolji album 2019. godine. Njegov maestralan rad "Dangerous Waters" doslovce je oborio s nogu domaću i regionalnu publiku i medije kao malo koji prije njega, unastoč činjenici da JR stvara na engleskom. Kruna je to dosadašnje karijere ovog izuzetnog glazbenika za kojeg se prvi put više čulo kada je Coldplay na svojoj web stranici predstavio njegov singl "Man With The Magnificent Mind".

Mary May - "Softest Tune"

J.R.-ov fantastičan live idealno će se složiti s Mary May koja je u problematičnoj 2020. bila i autorski i diskografski aktivna. Jedna od naših najjačih kantautorica objavila je koncertni album koncertni album "Things You Can't Put Your Finger On / Live", živu verziju svog izuzetno hvaljenog prvijenca. Krajem lipnja Mary je predstavila singl "The Land Of The Free" rad inspiriran rasnim neredima u Americi.

Samo 400 ulaznica po cijeni od 70 kuna u pretprodaji, odnosno 90 kn, a na dan koncerta u prodaju kreće u ponedjeljak 14. rujna od 9:00, na svim Eventimovim prodajnim mjestima i online na eventim.hr. Sva mjesta su kombinacija slobodnog sjedenja i stajanja te nisu numerirana.