Izložba 'The Renewal of Dwelling' u kući Oris

U Oris Kući arhitekture u Zagrebu, u utorak, 19. studenog 2019., u 18 sati, otvara se izložba pod nazivom 'The Renewal of Dwelling: European Housing Construction 1945 - 1975'. Izložba će biti otvorena za posjetitelje do 29. studenog 2019.

Izložba predstavlja tematsku različitost europske stanogradnje poslijeratnog razdoblja u komparativnom okviru.

Usredotočuje se na pitanje koje zajedničke (međunarodne) teme odražavaju stambene zgrade ovog povijesnog razdoblja te kako se specifične (lokalne) teme mogu povezati sa specifičnim gradovima i grupama arhitekata.

Nacrte, fotografije i dokumentaciju prikazanu na izložbi pripremili su studenti s Tehničkog sveučilišta u Darmstadtu u sklopu istraživačkog seminara Stanovanje u Europi.