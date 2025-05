Crta za beskraj u Centru KNAP

Centar KNAP u Zagrebu ponovno će postati mjesto susreta suvremene umjetnosti i društvenog promišljanja kroz manifestaciju "Crta za beskraj - večeri izvedbenih i vizualnih događanja", koja će se održati od 8. do 14. svibnja 2025. godine.



Ove godine manifestacija nosi dodatnu simboliku: 8. svibnja obilježava se rođendan Centra KNAP, kao i rođendan umjetnika Marijana Crtalića, čime se otvaranje festivala izravno nastavlja na proslavu obljetničke sezone Centra.

"Crta za beskraj" već četvrtu godinu zaredom okuplja multimedijalne i izvedbene umjetnike svih generacija, stvarajući prostor za istraživanje novih medija, razmjenu iskustava i promociju mladih autora. Manifestacija je inspirirana vizijom prerano preminulog multimedijalnog umjetnika Marijana Crtalića, a nastavlja njegovu misiju stvaranja mjesta otvorenog za kreativne susrete i nova umjetnička istraživanja.

Ovogodišnja tema manifestacije, "Jednom kad odeš, više se nikada ne vraćaš ili Bolji život", kroz niz izložbi, performansa i instalacija bavi se migracijama, odlascima, transformacijama zajednica te traganjem za novim, inkluzivnijim oblicima života.



PROGRAM

U četvrtak, 8. svibnja festival se otvara nizom prostornih instalacija koje će biti otvorene za javnost do završetka manifestacije, omogućujući posjetiteljima da ih istražuju i doživljavaju tijekom cijelog trajanja festivala.

U Galeriji Događanja bit će tako postavljena performativna instalacija "Ronjenje - svi naši odlasci" Slavena Tolja, emotivna posveta Marijanu Crtaliću i svima koji su nas napustili.

U Foajeu Centra KNAP možete pogledati instalaciju "Spomenar - Queer Arhiv Osjećaja"- Žaka Valente, dok će iza Galerije biti postavljena ambijentalna instalacija "Linije i granice" Petra Grimanija.

Uz to, u prostoru Foajea dostupan je i interaktivni projekt "Linija u šetnji i linija nakon linije" Ivana Midžića i Nataše Govedić, kojim se arhiviraju osobne geste posjetitelja.

Tijekom večeri, u dvorištu Centra KNAP, Valentina Lacma (francusko-hrvatska umjetnica sa stalnom adresom u Nizozemskoj) i Fred Rush izvest će performans "DESTIN_NACIJA (Break it till you make it)", koji istražuje slobodu, neizvjesnost i identitet, pozivajući publiku da preispita granice između osobnog i kolektivnog postojanja. U Kazalištu Knap od 20 sati slijedi izvedba predstave "Premještanje ljudi i životinja" Irene Boćkai i Roka Nakića, koja istražuje duboko emotivno iskustvo propitujući granice vrsta, identiteta i socijalnih normi. Večer završava interaktivnim happeningom "Ekstremno lijevi hedonizam / Nomad Host"- Gilda Bavčevića, gdje umjetnik u spoju kulinarstva i glazbe, ulogom domaćina stvara prostor za okupljanje i refleksiju o nomadskom postojanju. Kroz improvizaciju i osobnu povezanost s publikom, Bavčević istražuje slobodu i granice, pozivajući gledatelje da budu dijelom stvaranja tog zajedničkog trenutka.

Pričigin u KNAP-u

Kazalište KNAP bit će domaćin zagrebačkog izdanja splitskog festivala Pričigin, uz nastupe Ivane Bodrožić, Lidije Deduš, Katje Grcić, Siniše Pavića i Ivice Prtenjače, pod moderacijom Patricije Horvat. Nakon Pričigina, uslijedit će koncert Melite Lovričević, koja će kroz svoje interpretacije jazz, soul i bossa nova standarda publici ponuditi osobni omaž glazbenim autorima bezvremenskih zvijezda koje su obilježile ove pravce.

Dani mladih umjetnika

Program započinje izložbom "Izmještanja" studenata odsjeka Novih medija Akademije likovnih umjetnosti i Muzičke akademije, pod mentorstvom Ivane Keser. Na izložbi će svoje radove predstaviti: Ana Stražičić, Lucija Stolnik, Martin Vidaček, Klara Šoštarić, Paula Kovačić, Rada Iva Sibila, Kaja Dujmić, Apolonia Stoisits i Tao-Chen Hisao. Izložba kroz instalacije, video, fotografiju i performanse istražuje teme identiteta, migracija i izmještenosti.

U večernjem dijelu programa u Kazalištu Knap bit će izveden autorski performans "Zadnji voz" dramaturginje Lucije Klarić, u izvedbi Melody Martišković, a bavi se krizom srednjih godina i introspektivnim istraživanjem straha od odrastanja. Kroz ironiju, improvizaciju i osobnu ispovijest, autorica propituje ulazak u tridesetu i nemilosrdnost vremena.

Potom slijedi izvedba dokumentarne predstave "Infinite Archive #1 - Unstoppable", koja tematizira priče članova LGBTIQ+ zajednice, nastala kroz tromjesečno istraživanje u Zagrebu u produkcij Domina. Predstavu potpisuje Gonzalo Quintana, mladi svestrani argentinski umjetnik poznat po interdisciplinarnom pristupu izvedbenim i vizualnim umjetnostima. Projekt je nastao u suradnji s mladim hrvatskim umjetnicima: Josipom Bišćanom, Colindom Evangelistom, Milicom Manojlović i Titom Medvešekom, stvarajući snažan izrazito zabavno-multidisciplinarni prostor osobnih svjedočanstava u koje svi možemo zaroniti i vratiti se u neka sretnija vremena.

Završni dan festivala otvara site-specific instalacija i performans Karla Štefaneka "Something Like Time - In the Event Of" u podrumskim prostorima Centra KNAP, kustosice Katarine Jovanović. U Kazalištu Knap slijedi plesna solo izvedba "Dama" Valerie Geremie, talijanske umjetnice, koja kroz suvremeni Butoh ples istražuje žensku poziciju kroz vrijeme, odnosno kako tijelo reagira na promjene u društvenim normama i vlastitim iskustvima. Festival zatvara performans Vlaste Delimar "Kaj bumo slabo živeli!", reinterpretacije njezina rada "Poziv na druženje" iz 1983. godine, izvorno izvedenog u Galeriji Događanja. Nova izvedba kroz ambijentalnu instalaciju poziva na nekonvencionalno druženje, a donosi snažnu društvenu kritiku i propitivanje društvenih normi.



SURADNJE I PARTNERSTVA

Ovogodišnja Crta za beskraj održava se u koprodukciji sa Yelo Produkcijom i producenticom Jelenom Remetin, uz gostovanja programa Pričigin i Art Bubble - inovativne platforme za eksperimentalne izvedbene umjetnosti te kustosicom Ivanom Meštrov, a osobit značaj ovogodišnjeg izdanja su gostovanja stranih umjetnika kao i nastavak regionalne suradnje jer će dio radova predstavljenih u Zagrebu bit će prikazan i na festivalu Treća koza u Ližnjanu.



Ulaz na sva događanja je slobodan.