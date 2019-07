Izložba Ivana Posavca u Galeriji Forum

U petak 5.7. u 19 sati u Galeriji Forum otvorit će se izložba fotografa Ivana Posavca Črna šuma, bele babe.

Riječ je o ciklusu koji se nadovezuje na njegove panoramske snimke pejzaža (iz ciklusa koji je nazvao Dolje tvrdo, gore visoko) koje radi već dvadesetak godina. Sada istom tom panoramskom kamerom snima aktove u šumi i na livadama. Poput prikaza na tim snimcima prolaze razodjevene žene i pokoji muškarac. Oni sugeriraju ljudsku egzistencijalnu tjeskobu u svijetu, koji metaforički predstavlja mračna i uglavnom neprijateljski nastrojena šuma. Čovjek je lutalac kroz te mračne predjele, u kojima pronalazi tek druge lutaoce, bez pravoga cilja.



Ivan Posavec rođen je u Dužici kraj Siska 1951., a u tom kraju su i nastale sve ove fotografije. Nakon što je apsolvirao veterinu završio je fotografiju i filmsko snimanje u Zagrebu, na Dramskoj akademiji, kod Nikole Tanhofera i magistrirao fotografiju u Beogradu kod Dragoljuba Klarića na Fakultetu primenjenih umetnosti. S Mijom Vesovićem 1979. osniva grupu Meko okidanje (MO). Radio je u brojnim novinama i ostvario neke od danas kultnih snimki hrvatske novinske fotografije: u Poletu, Danasu, Globusu, Gloriji. Fotografije su mu izložene u zbirkama brojnih hrvatskih muzeja.

Kustos ove izložbe i autor predgovora je Feđa Gavrilović, voditelj Galerije Forum.

Izložba je otvorena do 24.8., a tijekom kolovoza Galerija radi prema ljetnom radnom vremenu: od ponedjeljka do subote od 17 do 22 sata.