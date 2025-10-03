Izložba "Carstvo" Mihaela Frančića u Kiosku

Otvorenje izložbe Carstvo autora Mihaela Frančića održat će se u petak, 3. listopada u 19 sati u Kiosku (izložbeni prostor na istočnom ulazu u SC). Izložba je otvorena do 17. listopada, a može se pogledati kroz staklene površine Kioska.

Carstvo Mihaela Frančića je skulptura od taloga kave koja propituje kako se carstva i urbane strukture grade na krhkim temeljima, a njezina fragilnost otvara metaforu moći i propadljivosti. Vertikalne forme prizivaju monumentalnost i urbane pejzaže, ali istodobno otkrivaju vlastitu lomljivost. Proces izrade jednako je važan kao i oblik: talog se suši, miješa s vezivima i lijeva u kalupe, pa svaki ostatak kave postaje opeka imaginarnog carstva. Tamna površina djeluje i kompaktno i porozno, a izdužene vertikale prizivaju megalomanske vizije urbanih sredina. Budući da je oblikovana od nekonvencionalnog, organskog i krhkog materijala, skulptura se s vremenom postupno raspada; tragovi trošenja i popravljanja upisuju se u njezinu strukturu, pa je možemo promatrati kao procesualan rad u kojem se samo raspadanje pretvara u novu fazu značenja - Carstvo se ne prikazuje kao stabilan spomenik, nego kao krhki konstrukt, metafora imperija koji neminovno propadaju. Izlaganje u Kiosku SC donosi novu dimenziju rada. Po prvi put skulptura nije dostupna u kružnom kretanju publike, već se promatra izvana, iza stakla. Takav prostorni odnos mijenja iskustvo: rad je udaljen i zaštićen, gotovo poput predmeta pod staklenim zvonom. Gledatelj je lišen neposrednog dodira - ne osjeća miris kave, ne otkriva sitne pore materijala, ne zaobilazi ga izbliza. Promatranje se odvija s odmakom, kao da kroz prozirnu barijeru gledamo svijet. Ta distanca priziva suvremeno iskustvo: urušavanja carstava i propadanja tijela promatramo posredovano kroz ekrane, s mjerom sigurnosti, ali i otuđenja.

Raspadanje skulpture tako ne funkcionira samo kao metafora krhkih društvenih sustava, nego i kao metafora iscrpljivanja tijela koje se troši radom, bez obzira na količinu stimulansa. Kava je stimulans koji pokreće svakodnevicu, legalna droga koja održava ritam produktivnosti i čini tijelo budnim, fokusiranim, poslušnim. Za razliku od ilegalnih stimulansa, koji donose euforiju ili transgresiju, kofein je u službi kontrole. Upravo zato Carstvo od kave možemo čitati kao dvostruku metaforu: sustava koji upravlja ljudskom energijom kroz stimulaciju i tijela koje se, unatoč toj stimulaciji, neumitno troši i raspada. Zato Carstvo živi vlastiti život - od konstrukcije prema dekonstrukciji, od ritualnog nakupljanja prema raspadanju, od stimulacije prema iscrpljenju. Njegova likovna i materijalna posebnost ne odvaja se od simboličkih slojeva, nego ih omogućuje. Svako novo izlaganje otvara nova čitanja, potvrđujući aktualnost skulpture koja pokazuje kako se carstva grade i nestaju, ali i kako se tijelo troši pod teretom rada i ritmova koji ga pokreću. (predgovor, Jelena Šimundić Bendić)

BIOGRAFIJA

Mihael Frančić (1998., Split) diplomirao je kao magistar diplomskog studija Odsjeka za slikarstvo na Umjetničkoj akademiji u Splitu 2023. godine. Neke od njegovih izložbi uključuju - "De- Generation" u Galeriji Škola u Splitu (2022.), "Obezglavljenost" u Klubu Zona u Splitu (2022.), četiri izložbe pod nazivom "Ennui" u galerijama Galum, Kortil, Šira i Waldinger (2022. i 2023.), "Carstvo" u galeriji KVART u Splitu (2024.), "I'll Get Around to It Someday" u Galeriji Ružić u Slavonskom Brodu (2025.), "Another Kind of Realism" u Muzeju grada Kaštela u Kaštel Lukšiću (2025.) i "Spremnici energije" u Creative Hub PROSTOR u Splitu (2025.) Pobjednik je 5. izdanja nacionalnog natječaja "A4" za mlade umjetnike i kustose.