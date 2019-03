Izgubljeni ugled i povjerenje

Četiri dana pregovora u posljednjoj minuti i bezbrojnim glasanjima u parlamentu, Britanci su Europsku uniju ostavljali bez daha. Premijerka je doživjela niz poraza. Ali, u stvari je ona nije primijenila gotovo ništa. Izlazak Ujedinjenog Kraljevstva će se prema trenutnoj pravnoj situaciji dogoditi 29. ožujka, dakle za 15 dana s ili bez sporazuma sa Europskom unijom.

Jer sve što je parlament u Westminsteru usvojio ima zapravo samo savjetodavni karakter. Dakle, drama ide dalje. Narednih tjedana će Tereza May po treći put tražiti da se glasa o njenom brakorazvodnom sporazumu s Unijom, u maglovitoj nadi da će vremenski pritisak i konfuzija poljuljati frontove koji odbijaju sporazum, kako u njenoj stranci tako i kod koalicijskih partnera. Ona danas mora izići pred 27 šefova država ili vlada i tražiti posljednje odgađanje za Veliku Britaniju. Pregovaračka faza bi, prema članu 50 Lisabonskog sporazuma, morala biti produžena na tri mjeseca, kako bi se Britanci pripremili za sporazum o izlasku iz EU-a.

Dugoročna Brexit-petljanja

No, ako Tereza Mej ponovo ne uspije i pojavi se u Bruxellesu bez ikakvog sporazuma, ona će morati tražiti produžetak od godinu ili dvije dana. Onda bi Britanci zaista mogli razmisliti što u stvari žele i kako to žele postići. To je u najmanju ruku najtoplije preporučio šef Vijeća EU-a, Donald Tusk.

U Bruxellesu vlada ogromno zaprepaštenje blokiranim političkim sustavom i odbijanjem velikog broja britanskih parlamentaraca da prihvate realnost. EU je još uvijek mirna i strpljiva. A dalja poboljšanja Sporazuma o izlasku iz EU-a, 27 država odbija rijetko viđenom jednoglasnošću. Zbunjujući cirkus oko Brexita bi na kraju mogao rezultirati time da Velika Britanija ostane još dvije godine u EU, da mora sudjelovati na europskim izborima, imenovati jednog europskog povjerenika i sa svim pravima i dužnostima uplaćuje sredstva u EU proračun. A pregovori o jednom reguliranom izlasku iz EU-a bi počeli iz početka.

Mnogi u Europskoj uniji jadikuju da zajednica zaista ima i drugih problema osim tvrdoglavih Britanaca. I nema baš oduševljenja beskrajnom dramom zvanom Brexit. Ali, svi drugi izlazi su za sada blokirani. Britanski parlament je, međutim, odbio drugi referendum, a o zahtjevu za potpunim povlačenjem molbe o izlasku nije se ni glasalo.

Velika Britanija je izgubila mnogo

Premijerkina strategija se izgleda i dalje svodi na igru oko vremenskog pritiska koja će toliko uspaničiti poslanike da će na kraju ipak glasati za njen sporazum o Brexitu s EU. Tako da je zamislivo da se održi i četvrto glasanje samo nekoliko sati od isteka roka 29. ožujka u ponoć. U svom ovom kaosu britanski parlament bi trebao razmisliti o jednom: kako bi se spriječio tvrdi Brexit mora pravovremeno biti promijenjen zakon o istupanju. Inače je 29. ožujka automatski kraj.

Europski pregovarač o Brexitu Michel Barnier samo kima glavom prateći razvoj situacije. No, usprkos tome on savjetuje da se sačuva pribranost i da se strpljivo sačeka na Britance. Brexit, to je njegova temeljna poruka, nikom ne donosi prednosti. Svi će nakon toga izgubiti. Ujedinjeno Kraljevstvo je već sad mnogo izgubilo - ugled i povjerenje.