Izbori u SAD-u - Biden ili Trump?

Američki izbori bitno su drugačiji od izbora u drugim zemljama svijeta. Dvije su stranke dominantne na tamošnjoj političkoj sceni, demokratska, čiji je kandidat Joe Biden te republikanska, čiji je kandidat Donald Trump. Prva spada u liberalno-progresivnu struju, dok je druga konzervativna.

Trump i Biden dva su najistaknutija kandidata na izborima, ne i jedina, ali jedina koja zapravo imaju šanse osvojiti izbore. Od ostalih službenih kandidata tu su poznati reper Kanye West, Jo Jorgensen, kandidatkinja Libertarijanske stranke, Howie Hawkins, kandidat Zelene stranke, Don Blankenship, kandidat Ustavne stranke, Phil Collins, kandidat prohibicijske stranke te Brock Pierce, neovisni kandidat.

Rekordnih 92,2 milijuna ranih glasača svoje listiće je predalo ili osobno ili poštom, prema podacima američkog Izbornoj projekta, što je oko 40 posto ljudi koji imaju glasačka prava. Zbog velikog broja ranih glasača Michael McDonald sa sveučilišta na Floridi, koji vodi projekt praćenja izbora, predviđa da će na izbore izići oko 65% glasača koji imaju glasačko pravo, što će biti najveći odaziv od 1908. godine.

Pravo na izlazak na izbore imaju državljani SAD-a koji su navršili 18 godina, a očekuje se da će svoje biračko pravo ove godine iskoristiti rekordnih 150 milijuna ljudi.

Mogući scenariji s dopisnim glasovima

Američki birači imaju pravo i na dopisno glasanje, što je opcija koju je u doba pandemije iskoristio veliki broj ljudi, a što bi, prema nekim procjenama, moglo dodatno zakomplicirati stvari, jer prebrojavanje tih glasova traje nekoliko dana. The New York Times nazvao je to "scenarijem sudnjega dana", a radi se o tome da je većina dopisnih glasova ona birača demokratske stranke, pa bi u slučaju da prijevremeni rezultat bude išao u korist Donaldu Trumpu, on mogao proglasiti pobjedu i tvrditi da su dopisni glasovi lažnii prijevara demokrata.

Postoji i opcija da prijevremeni rezultati idu u korist Trumpa, ali da ta prednost nestane kad se rezultatu pribroje dopisni glasovi. To su demokratski analitičari nazvali "crvena fatamorgana", a sve to čini ove američke predsjedničke izbore najneizvjesnijima dosad.

Što je elektorski sustav i elektorski glasovi?

Ipak, predsjednika SAD-a ne odlučuje apsolutna većina svih glasova birača na izborima, nego većina elektorskih glasova, ustanovljenih prema sustavu elektorskog kolegija. Elektorskih glasova ima ukupno 538, a pobjednički kandidat mora dobiti 270 ili više njihovih glasova kako bi obnašao dužnost predsjednika SAD-a. Elektorski glasovi su glasovi koje kandidat dobiva na temelju većine glasova u svakoj od 50 američkih saveznih država, koje, pak, ovisno o svojoj veličini imaju različit broj elektora te District of Columbia, koji obuhvaća glavni grad Washington.

Drugim riječima, prema pravilu, sve elektorske glasove pojedine savezne države odnosi kandidat koji osvoji više glasova birača u toj pojedinoj državi. Izuzetak su Nebraska i Maine. U Kaliforniji je najviše elektora, njih 55, u Teksasu 38, na Floridi i u New Yorku po 29, a u Illinoisu i Pennsylvaniji po 20. Aljaska, Delaware, District of Columbia, Montana, Sjeverna Dakota, Južna Dakota, Vermont i Wyoming najmanje su naseljene te imaju po tri elektorska glasa, dok Arizona, Indiana, Massachusets i Tennessee imaju po 11 elektorskih glasova.

Glavni problem s elektorskim sustavom je taj što prema njemu kandidat koji osvoji manje glasova birača može osvojiti izbore. To se dogodilo na prošlim izborima, kad je Hillary Clinton izgubila od Donalda Trumpa, iako je osvojila gotovo tri milijuna glasova više od njega. Dogodilo se to i na izborima 2000. godine, kad je George Bush, iako je osvojio manje glasova birača, na kraju pobijedio Ala Gorea.

Obzirom da mnoge države praktički unaprijed znaju hoće li poduprijeti kandidata Republikanaca ili Demokrata, pobjednika izbora odlučuju tzv. "swing" države, kojih ima 16: Iowa, Ohio, Maine, Nevada, Minnesota, New Hampshire, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Florida, Arizona, Sjeverna Karolina, Georgia, Colorado, Virginija i Teksas.

Upravo zbog toga neobičnog izbornog sustava, podršku koju predizborne ankete daju Joeu Bidenu treba uzeti s rezervom.

Sigurni smo da danas nećemo dobiti pobjednika, to je činjinica... no, hoće li Trump napraviti nešto nezamislivo - to možemo samo misliti...