Ivana Ognjanovac i Mare Šuljak - PoVEZivanje

ISO donosi zadnju izložbu autorica u jesenskom ciklusu 2020. PoVEZivanje je izložba o suradnji, ispreplitanju različitih pristupa likovnom stvaralaštvu te povezivanju oprečnih medija u novu likovnu cjelinu umjetničkog dvojca Ivane Ognjanovac i Mare Šuljak.

PoVEZivanje je izložba o suradnji, ispreplitanju različitih pristupa likovnom stvaralaštvu te povezivanju oprečnih medija u novu likovnu cjelinu. Ivana Ognjanovac i Mare Šuljak multimedijalni su umjetnički dvojac iz Zagreba, koji aktivno surađuje od 2018. Upoznale su se 2001.godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na kojoj su obje magistrirale slikarstvo 2008. godine. Ivana Ognjanovac bivša je pak učenica Škole primijenjene umjetnosti i dizajna.

Namjere ovakve suradnje su višestruke, navode autorice: Osvijestiti i istražiti različite pristupe likovnom stvaralaštvu, kreirati novi sadržaj putem dijaloga kroz likovne medije i materijale, ponuditi suradnju kao moguću inspiraciju i polaznu točku za stvaranje, potaknuti zajedničko promišljanje i komunikaciju o umjetnosti i radu, te osvijestiti raznolikosti osobnih dinamika putem kojih možemo tražiti zajednička, originalna rješenja.

Kroz 3 sobe Zbirke Richter, autorice će izložiti dva individulana i jedan suradnički likovni ciklus. Sastavni dio izložbe bit će knjižica koja prati proces suradnje dviju autorica, obilježen eksperimentiranjem, prepiskama, fotografijama rezultirao je i nizom pokušaja i pogreški, humorističnim nesporazumima, a sve u tonu traganja za "Heureka!" momentom. Vunom izvezena platna koja asociraju na strip u prvoj sobi i apstraktni akril na platnu te digitalni printevi u drugoj, u trećoj se isprepliću te PoVEZujući se donose nov oblik i sadržaj te skreću pažnju na žensko pitanje. U kontekstu izložbe, to je: odnos prema tijelu, raspodjela kućanskih poslova i pitanje ravnopravnosti među spolovima općenito, navode autorice. Izložba je prodajna.

Zbirka Richter koja će ugostiti izložbu, alternativna je lokacija ISO - Izložbenog salona Izidor Kršnjavi i njegovog programa nakon što je potres oštetio i Školu i salon.

Zahvaljujući našem, sada već višegodišnjem partneru MSU, na naše veliko zadovoljstvo izložbu možemo u cijelom njezinom obimu realizirati u gostovanju u Zbirci Vjenceslava Richtera i Nade Kareš Richter. Čini nam to iznimnu radost u ovim nesmiljenim vremenima. Izložba će biti obogaćena dodatnim programima, radionicom i artist talkom.

Pozivamo Vas draga publiko, da podržite ovu izložbu svojim dolaskom u jednom od ponuđenih termina do 12. 12. 2020. te koristite ovu priliku da razgledate i Zbirku Richter (cijena ulaznice za sve je simboličnih 10,00 kn). Na prvi dan izložbe, ulaz je besplatan od 17 do 20 sati.

Ivana Ognjanovac rođena je 1983. u Vukovaru. Od 1999. izlaže na skupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inozemstvu. 2012. nagrađena je prvom nagradom na 2. Triennale-u autoportreta u Galeriji Prica, a 2014.sudjelovala je na 22nd 21C ICAA Seoul International Art Festivalu, u Južnoj Koreji. Većina njenih projekata realizirana jena umjetničkim rezidencijama u inozemstvu: 2015. Fragile Homes na Inside Zone Ai Ru Borsecu, Rumunjskoj, 2016. Paradis na CreArtAiR u Kristiansandu, Norveškoj, 2018. Web Of Possibilities na Yurta And A Lake Air a Yssik-Kolu u Kirgistanu, Interdependence III na Glo'Art rezidenciji u Lanakenu, Belgiji i Rayuela - A Fading Kingdom u LAVA centru u Valladolidu, Španjolskoj te 2020. Audioguide u Salzamt u Linzu, Austriji 2020.

Mare Šuljak je rođena 1983. u Dubrovniku. Nakon Akademije, nastavila je obrazovanje u Kinoklubu Zagreb, čiji je aktivni član. Od 2002. godine predstavila se na brojnim samostalnim i skupnim izložbama te filmskim festivalima i umjetničkim rezidencijama u zemlji i inozemstvu. Između ostalog 2012. godine dobitnica je nagrade za najbolju debitanticu na '21. Danima hrvatskog filma' za film 'Site Selection' s kojim je 2013. godine uvrštena u natjecateljsku konkurenciju Oberhausen film festivala. Osim filma, aktivno se bavi fotografijom i slikarstvom.