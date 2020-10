Ivan Grobenski u Začaranoj Močvari

Nakon proljetnog i odličnog online nastupa Začarana Močvara FB Live Sessions u kojemu smo imali priliku čuti dio pjesama iz pjesmarice Ivana Grobenskog, ovu nedjelju nam stiže predstaviti sve to uživo, ali još i više od toga! Ekskluzivno ćemo čuti i nekoliko novih pjesama s nadolazećeg albuma lažnih kajkavskih narodnih pjesmama, koji će, sigurni smo, uzburkati vode i unijeti uzbuđenje u ovo učmalo vrijeme!

Ivan Grobenski je na sceni najpoznatiji kao član grupe Moskau, a tek od 2017. kao odmetnik u kantautorskim vodama. Od 2017. do danas objavio je dva hvaljena samostalna albuma, "Lessons in Life and Love" (2017) i "On Death & Other Problems" (2018), tri live albuma, "Live Lessons" (2018), "IG and the Broken Heavenly Orchestra Live from Hell" (2019) i "Začarana Močvara FB Live Session" (2020) i "Island Life" EP (2018), a uspješno nastavlja ignorirati trendove i sabotirati vlastitu karijeru, objavljujući ove godine i dva soundtracka (Odijelo i Dendrotaktilia). Daleko najpopularniji i najslušaniji album mu je šestosatni IG's Drills u bauštelskim krugovima poznatiji kao "Bušilice", a koji uskoro planira izvoditi i uživo.

Grobenski trenutno priprema i neo-tradicionalni album lažnih kajkavskih narodnih pjesama koji će izaći ove godine i kojim se nada ponoviti barem mali dio uspjeha Bušilica, a dosad su objavljena dva singla - "Črna Megla" i "Siromahi i lazari". Grobenski povremeno svira i s Dimitrijem Dimitrijevićem, Gentlemanom, Annom Moor i još nekim drugim ljudima, snima, producira i piše neke knjige koje nikako da završi.

Nedjelja 25.10., vrata 20 h, koncert 21 h

Upad u pretprodaji: 30 kn

Upad na dan događanja na blagajni kluba: 40 kn

Pretprodajna mjesta: entrio.hr/outlets

Online prodaja ulaznica: bit.ly/mochvara-ivangrobenski

Broj ulaznica je ograničen.