Kada Donald Trump nešto kaže, to je često šokantno, vulgarno, i točno - kaže konzervativni američki publicist Tucker Carlson. On je to osjetio na vlastitoj koži kada je iznio jednu posprdnu primjedbu na račun Trumpove kose. Predsjednik je odgovorio: Carlsonova kosa je zaista bolja od njegove, ali on, Trump, ima više seksa (slobodan prevod originalnog: I get more pussy) Kako netko tako nešto može uopće izgovoriti, čudio se Carlson, ali je priznao da je Trump bio u pravu. Kod nas u Istočnoj i Srednjoj Evropi takve stvari se izgovaraju kao dobar dan, a i naši političari su u stanju biti itekako neotesani. Na primjer, češki predsjednik Miloš Zeman ("Smrt apstinentima i vegetarijancima") koji je jednom rekao da ekološke aktiviste treba "spaliti, na njih urinirati pa ih onda ostatke usoliti". Ili jaki čovjek Poljske Jaroslaw Kaczynski koji je migrante nazvao nosiocima "parazita i protozoa".

Istočna Europa voli Trumpa

To je možda razlog što je Trump kod nas na istoku bolje prihvaćen nego kod Nijemaca. Mi volimo provokaciju, muškarce koji imaju muda i jasno se izražavaju, a ako su grubi - utoliko bolje. No, to što Trumpa u Istočnoj EU bolje prihvaćaju nego u zapadnoj EU nije tako samo zbog Trumpovog stila. Na Istoku ga vole jer vole Ameriku. U staroj EU Ameriku u principu vole malo manje, iako sebe - što je neobično - smatraju "Zapadom". A Zapad, to znamo mi na Istoku, jesu Amerika i Engleska. Samo te dvije zemlje su spremne da se u slučaju nužde i bore za slobodu. Ostatak je birokracijom i regulatorskim fetišizmom opsjednuta, u slučaju nužde kukavična, kontinentalna Europa, čije intelektualne elite bi bile najsretnije da su bivšeg predsjednika SAD-a Ronalda Reagana spriječile u pobjedi u Hladnom ratu.

Skepsa prema SAD-u koja je prisutna u Zapadnoj Europi (i kod Nijemaca) je - mjerljiva. na primjer, u Njemačkoj, prema anketi istraživačkog instituta Pew, samo 30 posto Nijemaca i 38 posto Francuza gaji pozitivnu sliku SAD. Ali zato takvu sliku ima70 posto Poljaka i 63 posto Mađara. Stvar kreće ka šizofreniji kada pogledamo kakva im je slika Kine. Za 54 posto Nijemaca, ta slika je pozitivna. Na komunističku, diktatorsku Kinu se gleda pozitivnije nego na demokratsku SAD. U Poljskoj i Mađarskoj je obrnuto. Ipak, 58 posto Nijemaca bi htjelo da SAD bude vodeća svjetska sila (a 19 posto bi radije da to bude Kina). U Poljskoj, 68 posto ispitanih bi htjelo da SAD budu vodeća sila, a samo šest posto - da to bude Kina.

Čuđenje njemačkim stavom

Iz toga se da zaključiti da smo mi na Istoku precizniji i realističnije razmišljamo.Tako se poneko ovdje u Istočnoj Srednjoj Europi zapita: što se to događa u glavama Nijemaca? Kod nas su slika Amerike i mišljenje o Trumpu - dvije različite stvari. Kod Nijemaca i uopće u Zapadnoj Europi - ne. Povjerenje u Trumpa je na istoku Europe (oko 35 posto) veće nego na Zapadu (10 posto) ali je i kod nas ograničeno, koliko god se mnogima dopada kada on zasuče rukave. Prema studiji instituta Pew je i Barak Obama na istoku ulijevao više povjerenja. Ali, pozitivna slika SAD-a se nije promijenila i kada je kredibilnost Trumpa u očima nas "istočnjaka" opala. Na Zapadu je drugačije. Tamo je SAD za vrijeme predsjednika Buša Mlađeg bila loša, za vrijeme Obame - odlična, a s Trumpom na čelu Sjedinjene Američke Države su ponovno za osudu.

Trumpov stil? - To je pravi karakter. Mi volimo karakterne osobe. Njegov stav o migraciji? Mi na to gledamo na isti način. Njegova politika "Amerike na prvom mjestu"? I kod nas je tako - Orban kaže: "Mađarska na prvom mjestu" a u Varšavi kažu "Poljska na prvom mjestu." Ali, s obzirom na to da ni Mađarska ni Poljska nisu Amerika, to znači i da Trumpu ne treba vjerovati - njemu nije do našeg dobra, nego samo do blagodati Amerikanaca. A nama nije do njegovog dobra, nego do našeg. To je normalno i iskreno.

SAD kao jamstvo sigurnosti

Pitanje koje se postavlja u Srednjoj Istočnoj Europi (ali očito ne i u Zapadnoj) glasi: gdje se naši interesi poklapaju, a gdje ne? Trumpov trgovinski rat protiv EU-a? Šteti nam, jer i mi smo u EU. Političko slabljenje EU-a? To nam može pomoći, jer nas Zapadni Europljani prisiljavaju na postupke koje odbacujemo. Treba se, dakle, braniti tamo gdje nas Trump i SAD ugrožavaju, biti dobar s njim tamo gdje nam donosi nešto pozitivno; dakle, treba tražiti pragmatične kompromise.

Nešto temeljitije Trump zastupa ideju da bi SAD trebao ostati najmoćnija zemlja svijeta. Make America great again! To je najjače jamstvo naše sigurnosti koju možemo zamisliti. Amerika koja više neće dominirati je Amerika koja nas više ne može štititi. Kada zagusti, sigurno nas neće braniti Nijemci, a ni Francuzi. Na primjer, od Rusa. A i s njima rado poslujemo dokle god nas ne ugrožavaju.