Pisali ministru Habijanu zbog silovanih životinja

Povodom podizanja optužnica protiv osumnjičenih u gnjusnom slučaju silovanja životinja u Slavoniji, udruga Prijatelji životinja uputila je dopis Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, kojim traži da se spolni odnosi sa životinjama sankcioniraju kao zasebno kazneno djelo. „To smo predlagali i tijekom ranijih izmjena i dopuna Kaznenog zakona jer nije dovoljno takve zločine sankcionirati kao kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja. Upozorili smo da su moguće zlouporabe jer počinitelji mogu tvrditi da silovanu životinju nisu mučili. Osim toga, kazne propisane za to kazneno djelo premale su i ne kažnjavaju adekvatno ni počinitelje ni distributere pornografskih materijala sa životinjama. To ohrabruje monstrume, koji redovito ponavljaju svoja nedjela", ističe Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u Prijateljima životinja.

Navodi da su u dopisu ministru Habijanu predložili da se novim izmjenama Kaznenog zakona sankcioniraju spolni odnosi sa životinjama kao zasebno kazneno djelo i na isti način kako Kazneni zakon sankcionira osobu koja izvrši spolni odnos s djetetom mlađim od 15 godina uz primjenu sile i zlouporabom odnosa zavisnosti: „Činjenica je da su životinje u odnosu prema ljudima u jednako ranjivom i ovisničkom položaju kao i ljudska djeca. I životinje i djeca oslanjaju se na odraslu osobu koja je odgovorna za njihovo zdravlje, dobrobit i preživljavanje, a zajedničko im je i to da se ne mogu zauzeti za sebe u situacijama kada im odrasle osobe nanose štetu i zlostavljaju ih. Silovatelji životinja opasni su i za djecu - policija ih redovito otkriva upravo zbog povezanosti s pedofilskim aktivnostima."



Predlažu pet do 15 godina zatvora za spolne odnose sa životinjama

Iz Udruge zato predlažu kaznu zatvora od pet do 15 godina za spolni odnos sa životinjom, a traže i visoke kazne zatvora za osobe koje snimaju i distribuiraju pornografske materijale spolnih odnosa sa životinjama, kao i internetske stranice i oglasnike koji omogućavaju razmjenu takvih sadržaja. Smatraju da je nužan i javno dostupan registar silovatelja životinja u cilju zaštite i životinja i djece.

Kazneni zakon od prošle godine za kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja, u što uvrštava i silovanje životinja, propisuje kaznu zatvora do dvije godine, odnosno do tri godine ako je kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja. Prijatelji životinja napominju da su te kazne apsurdno premale i ukazuju da je, primjerice, za oštećenje tuđe (nežive) stvari predviđena veća maksimalna kazna, do pet godina zatvora. Pojašnjavaju da praksa pokazuje da postojeći zakonodavni okvir u kojemu se silovanje životinja sankcionira kao kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja nije zadovoljavajući.



Silovanja životinja u Slavoniji trajala su pet godina, Ivanišević silovao pse šest godina

Podsjećamo, Hrvatsku je nedavno šokirala vijest da su trojica muškaraca u svojim kućama i štalama silovala pse, svinje, tele, kokoši i druge životinje, no omogućavali su silovanje i drugim osobama. Životinje su prevezene u sklonište, gdje je utvrđeno da imaju ozljede ušiju, nogu, spolovila, da su jako istraumatizirane te da ne daju da im se priđe. „Prema informacijama koje je primila naša udruga, silovanje životinja odvijalo se u kontinuitetu najmanje pet godina i sudjelovala je i jedna javna osoba, o čemu smo izvijestili policiju radi daljnjeg postupanja. Očekujemo da se počiniteljima izrekne i sigurnosna mjera zabrane držanja i nabavljanja životinja u maksimalno propisanom trajanju od pet godina, s obzirom na to da postoji opasnost da će počiniti isto ili slično djelo", kažu Prijatelji životinja.

Ranijih godina, javnost je potresao slučaj Ivora Ivaniševića, zaposlenika Europskog parlamenta koji je silovao svoje pse dugih šest godina. U sudskom postupku nedvojbeno je dokazano da je Ivanišević pse izgladnjivao i uvjetovao im hranu i vodu samo nakon što mu dopuste silovanje, što je dokumentirao eksplicitnim fotografijama i snimkama seksualnih aktivnosti, koje je slao sebi sličnima. Unatoč tome, nikada nije kažnjen jer je slučaj otišao u zastaru, a on je ostao na slobodi.

Prijatelji životinja prijavili su neke internetske stranice s oglasima u kojima osobe nastranih sklonosti razmjenjuju iskustva, fotografije i snimke silovanja životinja. Pozivaju i građane da prijave svaku sumnju na seksualno zlostavljanje životinje i nude više informacija na www.prijatelji-zivotinja.hr.